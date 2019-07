Secretaria del Trabajo niega que su padre sea abogado de Romero Deschamps

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, afirmó que es absolutamente falso que su padre, Arturo Alcalde Justianini, tenga alguna relación con Carlos Romero Deschamps, tras las versiones que afirman es abogado del líder del Sindicato petrolero.

“Absolutamente FALSO que mi padre tenga alguna relación con Romero Deschamps, ni lo conoce, en su vida lo ha visto, de plano ya no saben ni qué inventar!!”, afirmó en Twitter.

Por su parte, Arturo Alcalde Justiniani afirmó que se trata de una campaña de desprestigio en un tema que aún falta mucho por conocer.

Absolutamente FALSO que mi padre tenga alguna relación con Romero Deschamps, ni lo conoce, en su vida lo ha visto, de plano ya no saben ni qué inventar!! — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) July 23, 2019

Al respecto, en entrevista en Aristegui Noticias, el jurista aseguró que es importante la investigación que se lleva a cabo para sanear el ambiente no sólo gremial, sino también la red de complicidad en Pemex, pues se van a encontrar “joyas informativas” en la medida en que avance el caso.

“En el pasado se utilizaron muchos sindicatos para el manejo de recursos entre el gobierno y el PRI para beneficiar a ciertos grupos y conforme se investigue se van a encontrar muchas complicidades y obviamente el sindicato de Pemex ha sido un eslabón clave”, expresó.

Recordó que hubo “peces gordos” del sindicato que recibían dinero del gobierno para trasladarlos al PRI, por lo que investigaciones de este tipo son fundamentales, no sólo por la implicación del sindicato petroleros sino por la propia empresa, que también se ha negado a dar información.

“Este tipo de investigaciones son fundamentales para encontrar muchas ligas no sólo del orden personal, sino familiar, porque es tal la impunidad con la que se manejaban los sindicatos que con naturalidad trasladan los recursos de una persona a otra”, expresó.

Alcalde Justiniani dijo que se tiene que hacer una investigación integral de contratos y convenios para dar cuenta de cada centavo que el sindicato recibe del erario público, pues “existe una cadena de complicidades que es necesario aclarar”.

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que carecía de información respecto a que el padre de la secretaria del Trabajo fuera abogado del líder de los trabajadores de Pemex, pero comentó que le pediría una explicación sobre el tema.

“A reserva de comprobarlo, porque no tengo la información porque no soy todólogo, pero creo que Arturo Alcalde no es su abogado, lo que existe son contratos con los trabajadores. Lo que no va a haber son contratos debajo de la mesa”, dijo.

||Con información de Notimex||