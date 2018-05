Maestros están a favor de cancelar reforma educativa, asegura AMLO

San Andrés de Tuxtla, Veracruz.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), aseguró que todo el magisterio nacional está a favor de cancelar la reforma educativa, pese a que, ayer no asistió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ni se firmó el decálogo para mejorar la educación con el magisterio nacional.





Se consideró que no era necesario, todos los maestros están de acuerdo con los planteamientos. Todos los maestros están de acuerdo con los planteamientos. No era necesario firmar nada, los maestros me tienen confianza y saben que yo hago los compromisos , dijo al finalizar en San Andrés de Tuxtla, Veracruz.





Consideró que las evaluaciones a los maestros son antipedagógicas, pues hasta los carcelarios tienen derecho a la reinserción social, ni los empresarios son tan reaccionarios.





"Hasta los reclusos tienen derecho de rehabilitarse, de reinsertarse en la sociedad. Si alguien está atrasado, se le tiene que dar la oportunidad de que se actualice, de que mejore, no es a la primera echarlo y te vas pa afuera, eso es una concepción reaccionaria, ni los empresarios hacen eso", reclamó.

Insistió en que habrá total libertad para todos los sindicatos, no solo para los trabajadores de la educación; además, el gobierno federal se mantendrá al margen de la elección de sus representantes y promoverá el voto secreto para su designación.