Maestros pueden trabajar si no llegan libros de la SEP: Adela Piña

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal señaló que el Gobierno federal ha reconocido que existe un retraso en la producción de libros de texto gratuito, pero los volúmenes estarán listos “en tiempo y forma para iniciar el ciclo escolar”, pues es un compromiso del Ejecutivo.

La legisladora federal, al enfatizar que existe el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para dotar de libros de texto a todos los niños del país en el tiempo estipulado, desestimó que no se cumpla la meta para que los libros lleguen todas las escuelas del país.

#AgendaNacional El presidente de #México confió en que los #LibrosDeTexto 📚 se entregarán en tiempo y forma cuando inicie el nuevo ciclo escolar 2019-2020, pues aunque aún falta tiempo se hace un esfuerzo para que estén listos

🗓️05/07/19 pic.twitter.com/EBn6mMiKHE — Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) July 5, 2019

Este viernes El Sol de México documentó que existe un retraso de más del 40 por ciento en la producción y distribución de los libros de texto gratuito con relación al año anterior, hecho que impedirá que los libros lleguen a tiempo en su totalidad a todas las escuelas del país, y se prevé que se llegue a la distribución del 100 por ciento de volúmenes con un retraso de 6 semanas.

Ante esto, la presidente de la Comisión educativa en San Lázaro subrayó que todavía no inicia el ciclo escolar marcado para el 20 y 21 de agosto como fecha de arranque de las labores para los docentes, por lo qué aseguró que hay tiempo para lograr la producción y distribución del material educativo.

“Sabemos que el retraso se derivó de la licitación de papel que se tiene en la Comisión Nacional de Libros de texto, pero yo espero que los libros estén en tiempo y forma y, si no es así, pues el Secretario de Educación Pública (Esteban Moctezuma) estará tomando las estrategias convenientes para que inicie el ciclo”.

#Video “Los #LibrosDeTextoGratuitos se distribuirán en tiempo y forma” Presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/yo8KucIdXS — Conaliteg SEP (@Conaliteg) July 5, 2019

Piña Bernal añadió que el libro de texto escolar es un apoyo importante, “pero no es la única herramienta a partir de la cual los maestros fundamenten todos sus trabajos, ni tampoco los niños”, y aunque destacó que si bien el libro es una guía educativa, si no llegan los libros no significa que los docentes “no puedan trabajar”.

Destacó que todos los profesores tienen gran experiencia y enfatizó que como lo anunció el presidente “los libros estén en tiempo y forma”.

Leyes complementarias de la Reforma Educativa aún pendientes

En cuanto a la reforma para las leyes complementarias en materia educativa, Piña Bernal expresó que sin duda estas leyes complementarias estarán listas antes de iniciar el próximo ciclo escolar.

“Vamos muy bien, vamos recibiendo propuestas de profesores, de organizaciones, de alumnos, de padres de familia; hemos estado durante esta semana, la Comisión de Educación, reuniéndonos con diferentes actores”

Foto: Cuartoscuro

Recordó que se tuvieron tres audiencias públicas, una en la Cámara del Senado y otra en la de Diputados y adelantó en entrevista para El Sol de México que se tendrá una segunda etapa de audiencias para formular el borrador de las iniciativas que integren todos los puntos de vista.

Dijo también que aún no está lista la fecha para que inicie el periodo extraordinario donde sean abaladas las leyes complementarias para la reforma educativa, pues es un acuerdo que tendrá que realizar la junta de coordinación política, aunque destacó que espera que sea la primera semana de agosto, o a más tardar en la segunda semana de este mes, concluyó.