Magistrados del Tribunal Electoral deberían renunciar: AMLO ante fallo sobre Xóchitl Gálvez

Ante el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que el Presidente debe abstenerse de hacer comentarios sobre la senadora y aspirante presidencial del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que los magistrados del TEPJF deberían renunciar por esa decisión.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que los magistrados del TEPJF han “retorcido” sus palabras:

¿Cómo se atreven? Si fuesen gente con principios, con ideales, deberían estar renunciando, ofreciendo disculpas

Además, indicó que hoy enviará una carta a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para quejarse también del juez federal 8 de Distrito en Materia Administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, por haberle otorgado un amparo a Xóchitl Gálvez, el cual le impide al presidente hablar “maliciosamente” de ella.

“Por cierto, hoy le voy mandar la carta a los jueces y al Consejo de la Judicatura sobre esto”, puntualizó en su mañanera el presidente.

Sobre el fallo del Tribunal Electoral, el presidente se quejó de él, y, acusó que los magistrados de este órgano de justicia están tergiversando sus palabras e ironizó al expresar que ahora ya no puede ni decir “señoras magistradas”.

¿Por qué están retorciendo mis palabras y destruyendo la ley? Qué autoridad moral tienen estos señores, ya no puedo decir 'señoras magistradas'

Además, cuestionó que no puede defenderse de los ataques que según él padece y expresó: “¿todo lo que me dicen a mí no hay violación de género? ¿Lo de género es nada más femenino?”, sostuvo el mandatario.