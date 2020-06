La Mañanera vista por Reyes Razo | "El encierro fatiga"

Al Presidente Andrés Manuel López Obrador le urge que en "absoluto ejercicio del preciado don de la Libertad el pueblo salga a la calle". Reflexiona que "el encierro fatiga y empobrece a quien debe trabajar a diario para ganar su pan cotidiano". Excita a la ciudadanía a mostrar su "conciencia de independencia; prueba de que no necesita tutela ni seguir al pie de la letra instrucciones que la controlen".

Declaró fervoroso afecto y admiración por Cananea. La huelga de mineros que sofocó el porfiriato. Barruntos del descontento contra aquel régimen. Muertos que repletaron un carro de ferrocarril. Cadáveres arrojados al mar. Alimento de tiburones.

Sociedad Celebran "Jueves de Corpus" a puerta cerrada

"A ver, Jesús. Busca el poema que Pellicer escribió. Donde habla de la tuberculosis provocada por el hambre. -pide el Presidente López Obrador a su vocero. Y de archivos bien nutridos aparece lo que el bardo tabasqueño escribió. López Obrador sigue la lectura. Y añade: "El Movimiento de Río Blanco también me estremece".

Pero más su combate a los exquisitos a los elitistas, a los derrochadores del presupuesto. "Es dinero del pueblo", ubica. Gastalones de miles de millones. Expertos, sabios, investigadores, creadores, académicos que se inventaron comités, institutos -tanques de pensamiento- , grupos de reflexión y análisis -dizque autónomos; dizque independientes- para con absoluta opacidad disponer de grandes sumas de dinero.

"Crearon- explicó López Obrador- infinidad de fideicomisos. Pronto Hacienda reunirá la masa de dinero que manejaban. Unos 250 mil millones de pesos. En la era neoliberal -que duró 36 años se dieron a crear entidades absurdas. Multiplicaron las Dirección General Adjunta. La Coordinación de Asesores. La Dirección General de Comunicación Social. Sin olvidar la Dirección General de Proyectos. Llegaron a abrir oficinas en las principales ciudades del mundo. Para divulgar al país. "PRO MÉXICO". ¿Qué? -se asombró López Obrador. Nunca supe que existiera una "PRO FRANCIA" "PRO ALEMANIA"... ¡Y los sueldos. 600 mil pesos mensuales. Recomendados, favoritos, parientes, amigazos. Creo que no exagero. En un sexenio crearon mil subdirecciones.

"Austeridad es mi norma"- dijo López Obrador. No es justo que el pueblo pague tantísimo dinero a un gobierno inútil, dispendioso. Ese dinero lo daré a los pobres, a los urgidos. Fiel a mi convicción: "Por el Bien de todos... Primero los Pobres".

Justicia Piden comparecencia de exprocuradores por Rápido y Furioso

Pensamiento que se entiende y tiene cada día más, fieles seguidores. Mis adversarios me critican. Deforman la verdad. Que no habrá dinero para víctimas ¡Falso! Que no se darán becas a creadores, a escritores ¡Falso! Que no me importa la Cultura ¡Falso Que no hay fomento a la Ciencia y la Tecnología! ¡Falso también! Todos recibirán lo que merecen. Sin que nadie merme ese ingreso.

López Obrador decidirá este viernes lugar y fecha para su próxima gira por la República. Hago lo que mis médicos me indican. Observo las recomendaciones que me fijan. No me excedo en el uso de aviones. Prefiero ir por carretera. DE aquí a Cancún. Me reúno con pocas personas.

"Estaba -desmenuzó- la posibilidad de ir a Estados Unidos. Para agradecer al Presidente Trump su generosa ayuda. Él nos entendió bien y contribuyó a que tuviéramos equipos. Con respeto a nuestra soberanía.

"Prefiero trabajar en el país. No me gusta ir de aquí para allá. L a mejor política exterior. Política Interior. No me agrada ser "candil de la calle y obscuridad de mi casa".