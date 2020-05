La Mañanera vista por Reyes Razo | "Echan mano de cuanto pueden para criticar a mi administración"

Entrecejo terca, severamente entrecerrado -arrugado-. Mirada recta, franca, entre exigente y retadora. Y el tono de voz que trituraba y arrojaba términos estrujantes. Así el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando reveló:

"Yo tengo pruebas de que los gobiernos neoliberales junto con grupos de interés nacionales y extranjeros conspiraron de una y mil maneras para conseguir la extinción de las estratégicas empresas nacionales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

Sociedad Aeropuerto de Santa Lucía tiene un avance del 18%

"Pugnaron por su destrucción. En 40 años no se construyó una refinería. Olvido, desdén afectaron a las existentes. Sin mantenimiento se transformaron en chatarra; instalaciones oxidadas; inútiles. Languideció hasta extinguirse la industria petroquímica. Cesó la exploración en tierra y aguas someras. Y se entregaron infinidad de contratos. Especulación, avaricia.

"Reforma constitucionales del régimen del Presidente Carlos Salinas de Gortari iniciaron la privatización de la Industria Eléctrica. Empresas extranjeras se dieron a producir la Energía Eléctrica que el pueblo y el desarrollo industrial demandan. El Estado Mexicano la compraba. Firmas foráneas desplazaban a Comisión Federal de Electricidad.

"Con la llevada y traída Reforma Energética -siguió el hilo de su narración López Obrador-, compañías extranjeras fijaron contratos leoninos al Estado Mexicano. Sus precios aumentaron sin cesar. En un momento dado la Energía Eléctrica de México fue la más cara en todo el mundo. La Cofece apenas producía un 50 por ciento de la demanda nacional.

"De España vinieron algunas de esas empresas productoras de Energía Eléctrica. Una de ellas contrató -y se llevó- a un expresidente de México. ¡Cómo no iba a hacerlo! En su mandato se prodigó en favorecerlos. Y esos consorcios vienen a México a saquear al país. En los años del neoliberalismo esos empresarios españoles robaron y saquearon México con más ganas que los que avasallaron tres siglos a estas tierras. Todavía ven a estas, auténticas tierras de conquista.

Esos neoliberales y sus socios del exterior se atreven a estas alturas a criticar a mi gobierno, a mi persona. Pretenden pleitear contar esta administración; el país. Si tuvieran dignidad le ofrecerían disculpas al pueblo de México. Pueblo al que engañaron. Le mintieron. Le ofrecieron servicios supriores y a precios muy bajos. ¿Qué? Gasolinazo y gasolinazo.

"Se dieron el lujo de plantear: "¿Qué vamos a hacer con los pobres? Hoy, cuando la fuerza de nuestra economía se destina a la parte inferior de la pirámide -a los pobres- bien cabría interrogar: ¿Qué vamos hacer con los ricos? Pues ya no es como antes. Ellos- los ricos-mandaban aquí. El pueblo ni pintaba. Ya todo cambió. Es diferente.

Política "Falta ética", AMLO arremete contra prensa que no escribe bien de él

"Neoliberales, conservadores, empresas extranjeras echan mano de cuanto pueden para criticar a mi administración; a mi persona. Usan a periódicos de fama internacional. El Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times, el Financial Times. ¡Hasta El País de España!

"A todos eso medios de información les sobra fama. ¡Pero les falta Ética! Tiempo este de ocaso del neoliberalismo. Crisis la actual que pone a prueba muchas cosas. ¿Cómo no me va a criticar a toda hora El País de España. ¿Qué es de izquierda? ¿Democrático? Sirve los intereses de las empresas de su país.

"Yo no tengo nada contra los ricos, los acaudalados que hicieron su patrimonio a fuerza de trabajo. No imagino que quien tiene fortuna es necesariamente un malvado. Me opongo a la riqueza fruto de corrupción, de influyentismo, de injusticia.

"Yo llegué aquí -sentenció el Presidente López Obrador-a poner orden. Veo que este es un momento crucial en el proceso de transformación. O sepultamos para siempre la corrupción... O se habrá perdido una gran oportunidad.

"Aprovecho -concluyó López Obrador- para decir a todos mis adversarios que yo no soy gerente de una empresa. Entiendo su enojo. Ahora sí pagan impuestos. Nacionales y extranjeras son las corporaciones que se niegan a pagar tributos a la Secretaría de Hacienda. Pues pleitearemos en los tribunales Les irrita que este gobierno no les exima de esa obligación.

"Así era. Así fue antes. Ya no. Yo soy el Presidente de México. Yo gobierno para todos".

En la "mañanera" de hoy en el Palacio Nacional.