La Mañanera vista por Reyes Razo | "No hay partido político que me aguante"

Años atrás, cuando el Doctor Juan Ramón de la Fuente era Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Don Jesús Kumate lo observaba para sacar en claro: "Si tus padres son académicos de prestigio. Si el Presidente de la República come o cena tres, cuatro veces al año en tu casa. Si en la mesa familiar se ventilan los problemas nacionales. Y si por añadidura tú eres inteligente, estudioso y exitoso... Pues estás hecho para grandes tareas. ¡La que me digas!

Entonces el Rector De la Fuente observab el comportamiento de la comunidad universitaria. En alerta permanente. Tarea cotidiana; exigente. "Labor siempre inacabada. Esta sociedad está en permanente ebullición. Comunidad que procura elevarse. Personas que harán el progreso de México".

A su vez el inolvidable Jacobo Zabludovsky apreció en Juan Ramón de la Fuente a una persona dotada para enfrentar graves responsabilidades. En diferentes entrevistas le planteó:

"¿Sopesa la posibilidad de aceptar una candidatura la Presidencia de la República?

Y el científico formado -parcialmente- en el Instituto Nacional de Nutrición Doctor Salvador Zubirán evitó una respuesta contundente. No pertenecí a partido político alguno. No se le veía en las filas de un partido de derecha. Uno de izquierda se desmadejaba; pugnas, ambiciones, fragilidad. ¿El PRI?

Un día confió este reportero:

"No hay partido político que me aguante...

Detalló al Presidente Andrés Manuel López Obrador su gestión para lograr que México obtuviera los votos necesarios para ocupar un sitio en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas -ONU.

187 países apoyaron la aspiración de la diplomacia mexicana:

"Hubo naturalmente mucho cabildeo; intenso diálogo. Pero no se tocó el presupuesto. No se hizo regalos nadie. No se invitó a personajes a pasar días de vacación en México. El Rector de la UNAM, el Doctor Enrique Graue envió a la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y el gobierno de Oaxaca montó en la explanada del edificio de la ONU la Guelaguetza. Así que con el "Huapango" de Moncayo y el "Danzón 2", de Márquez el mundo preció México.

"México mostró así -resumió Juan Ramón de la Fuente- que tiene mucho que ofrecer. Y también mucho que aprender".

El Embajador Juan Ramón de la Fuente compartió con el Presidente López Obrador la inteligente, nutrida, amplia colaboración que aquella representación recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Marcelo Ebrard -ahí presente- divulgó nombres y rangos de funcionarios de la Cancillería

Mexicana que entregaron esfuerzo y talento para alcanzar este elevado -resonante- éxito.

No pudo, ni quiso el Presidente López Obrador disimular su contento. Estaba en un municipio vecino de Pachuca. Omar Fayad le recibió contento y aliado con buenas cuentas. Y una severa advertencia:

"La pandemia acarreará hambre y delito...

López Obrador aseguró que la Política Exterior de México de este gobierno "se apegará en todo al Artículo 89 de la Constitución".

Contempló una etapa que procurará el desarrollo de la región América Latina:. "Cooperación para el Desarrollo. México -este gobierno- no aceptará helicópteros artillados, armas sofisticadas ni asistencia militar. Creo que la Paz es Justicia. Y que la violencia no se combate con más violencia.

Día de éxito del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

