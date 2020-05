La Mañanera vista por Reyes Razo | "Contra lo que vaticinaron la inversión extranjera creció"

Quería contagiar su entusiasmo. Retar sus adversarios: "Contra lo que vaticinaron la Inversión Extranjera creció en 10,000 millones de dólares". El Presidente Andrés Manuel López Obrador se ufanó: “Lejos de caerse la recaudación de impuestos creció". Le inspiraba compartir experiencia; saber. "Es que el buen ejemplo cunde. Da autoridad moral. Fortalece la autoridad política...

"Yo, nosotros -enhebró- no somos, no estamos contra los empresarios. ¡Todo lo contrario! Queremos que inviertan. Mi combate es contra la corrupción. Mi enfrentamiento es con aquellos que por su peso, su dimensión e importancia se resisten a pagar sus impuestos. Todo porque hasta no hace mucho tiempo contaban con "agarraderas" e influencias en el gobierno. Y no tributaban a Hacienda. No es justo.

"Aquí se pueden hacer -se hacen- negocios lícitos. Obtener ganancias razonables. No los que propicien corrupción y aspiren a la impunidad. Tampoco a los que se fincan en tráfico d influencias.

"Aproveché -reveló López Obrador- este tiempo de cuarentena para reflexionar, analizar nuestro tiempo. Sus fenómenos. Vi lo que quizá nos afecte. Al lado de la crisis por la pandemia que estremece al mundo distingo la crisis mundial que agita al neoliberalismo. Su extinción. Sistema que fracasó. Por la injusticia que provoca. Neoliberalismo que promete infinidad de beneficios. Sólo amplia la brecha de la desigualdad.

"A los tecnócratas, a ellos que proclamaron el imperio del neoliberalismo y atribuyeron a la economía mil y una virtudes debemos reconocerles calidad de embusteros. Mentirosos que embaucaron con sus métodos de medición de crecimiento. Tal para el desarrollo. Expertos en transformar mentiras en rotundas verdades se mostraron sofistas. "La acumulación de la riqueza en la cúpula derivará inexorablemente en formidable derrama. Así alcanzará a l base de la pirámide social...

"Sofisma. Embuste. Eso no ocurrió. La cúpula nacional se enriqueció a extremos tales como que la revista Forbes revelara que en el sexenio 1988-1994 que encabezó el Presidente Carlos Salinas creció el número de archimillonarios mexicanos. Conocíamos a uno. En 6 años el número de riquísimos llegó a 24. Para estar en esa lista se requiere poseer al menos 1,000 millones de dólares.

"Y México creció entonces l 4 por ciento. Creció la riqueza. SE dispuso la venta de bienes de la Nación. A particulares. Empresas, bancos. Sí, la riqueza creció. ¿A quién sirvió? ¿A quién benefició?

"Sujeta por alfileres la Economía de México se le desplomó a Zedillo. Y a "rescatar" a los ricos. A los de mero arriba. ¿Los pobres? ¡Olvidados! Los de arriba les cargaban sus deudas. Y no. Ya no.

"Creo en una Economía democrática. Con Justicia. Apoyar a los pobres. A la base de la pirámide social. Vamos de abajo hacia arriba. Dejemos de lado métodos, modos de medición de los tecnócratas. ¿PIB? ¡Fantasía!

"Escribí un ensayo. "Sobre la Nueva Economía en Tiempos de la Pandemia". Se ajusta -en mucho-a la transformación que mi gobierno emprendió desde el 1 de Diciembre del 2018. Honestidad. Austeridad. Fraternidad. Nada de individualismo, consumismo, influyentismo. Vida discreta. Lejana la frivolidad, lujo. Derroche, vanidad.

""Mi ensayo debe ser leído -recomendó López Obrador- por todos los servidores públicos. Conviene que sepan por qué estamos aquí. Los pasos de nuestra transformación".

