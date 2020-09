La Mañanera vista por Reyes Razo | "¡Un verdadero tiradero!"

Un largo -distinguido- cortejo acompañó al Presidente Andrés Manuel López Obrador. La archiadmirada señora Olga Sánchez Cordero. El precio político Manuel Bartlett Díaz. Diana Álvarez, Blanca Jiménez, Román Meyer. "Se nos hizo tarde "´-se sinceró el Presidente Andrés Manuel López Obrador "pues la Reunión de Seguridad se prolongó más de lo previsto". Y fiel a sus hábitos adelantó:

"Vamos a informar acerca de la reanudación de las obras del gasoducto de la termoeléctrica de Huesca, Morelos. Una obra que costó 20 mil millones de pesos, que producirá toda la energía eléctrica que requiere iluminar todo el territorio del estado de Morelos y que por dificultades legales, inconformidad de habitantes del lugar está inconclusa.

"Así nos la dejaron los que gobernaron antes" -acusó López Obrador. Esta termoeléctrica como el ferrocarril Toluca-Ciudad de México. Y tantos hospitales. ¡Un verdadero tiradero!

Eran las 7:30 de la mañana y el Presidente López Obrador ya la emprendía contra el pasado político mexicano.

"Tiene mucho sentido hacerlo -aseguró. Alcanza un fin didáctico; pedagógico. Sirve a los de hoy para no olvidar. A los muy jóvenes ara saber lo que ocurrió aquí antes de que ellos nacieran. "Por ejemplo que el PRIAN nació en 1988. Cuando Carlos Salinas llegó a la Presidencia de la República".

Más tarde, al rozar fechas y lugares asentó López Obrador: "Yo estoy listo para decir ¡Gracias a la Vida! Mantuve intacta una línea recta en mi vida política. Hoy cuentan los que vendrán.

Así que los personajes que arriba se consignan tomaron para si un capítulo de la obra que los reunía. DE paz, tranquilidad, diálogo y persuasión y constancia habló la abogada universitaria -estudió en la UNAM- Olga Sánchez Cordero.

Par describir el crecimiento y la importancia -industrial. Turística- del estado de Morelos, el que fuera muy estudioso -peleonero de los dieces- Manuel Bartlett Díaz. "Esa obra tan cara no puede transformarse en vil chatarra. Ya se explicó que no quita agua a agricultores y habitantes. No se tocan las aguas del Río Cuautla. La termoeléctrica de Huesca es una planta modernísima. Entrega energía limpia. No contamina. Estará lista a fin de año".

Planta termoeléctrica de "doble ciclo". De nueva cuenta el conflicto que López Obrador ve -también- en la explotación minera:

"Está el cuidado del ambiente. Está la Inversión Extranjera. El abuso de mineras extranjeras. Imponen tratos aquí que no pueden aplicar en su país de origen. Debo dialogar. Está el empleo. La sobrevivencia de comunidades. ¿Cómo le hacemos?

Antiguos líos con los pueblos yaquis desvelan a López Obrador. Ya fue a Vicam. Se reunió con descendientes de los que escaparon a la ir de Porfirio Díaz que casi los extermino. Ya reconoció que fueron humillados. Que hace mucho no saben de Justicia. "Llegamos a acuerdos. Yo cumpliré lo que ofrecí", contó.

Chihuahua pelea por "Las Grandes Aguas. Así tituló el inolvidable Maestro Luis Spota, una de sus exitosas novelas. Una presa- Su construcción. Pueblo y constructores.

"La Boquilla" no es ficción. México debe dar agua a Estados Unidos. Tratado de Límites y Aguas. Ya meses de agria discusión. Nogaleros de Delicias -desde hace mucho- acaudalados encabezan la protesta. "No se dará el agua de "La Boquilla" para los estadounidenses.

"Ya fui. Les aseguré que no se quedarán sin agua. No escaseará. Ganaderos, agricultores...Todos tendrán agua. No dejen que los manipulen. Que no los engañen. Veo a caciques. A fingidos ambientalistas. Pseudo protectores de la Naturaleza. Zopilotean. Son los conservadores. Hipócritas. Corruptos. ¡Ya quítense la máscara!