La Mañanera vista por Reyes Razo | "Es un honor estar con Obrador, no es mero slogan"

Exaltó la importancia de la "Democracia Participativa". Estimo cachivache la "Democracia Corporativa". Devoto de la primera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el obrero mexicano no requiere de tutela alguna "Adulto en plenitud es", lo juzgó y celebró que en lo por venir el Infonavit le entregue directa personalmente el crédito que tenga derecho. "Él sabrá cómo, cuándo y dónde construirá su casa y sus dimensiones".

Solemne ceremonia en el salón "Guillermo Prieto" -llamado antes de Tesorería- en el Palacio Nacional el que vivió -disfrutó conmovedoramente- el Químico Jesús Seade Kuri al recibir la condecoración Miguel Hidalgo por sus útiles trabajos por la prosperidad de este país. Méritos del señor Seade Kuri -egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM-que adquirieron notable relieve e importancia durante las intensas negociaciones que culminaron con la firma del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El TMEC que sustituyó al TLCAN.

Don Jesús Seade Kuri reconoció la experiencia, sabiduría y trato del político Ildefonso Guajardo quien guio las negociaciones de la delegación mexicana. De paso observó los buenos oficios que en el duro proceso de negociación -"hubo momentos en que la negociación parecía agonizar tal grado que el forcejeo se prolongó un año más de lo originalmente previsto."

Tocó a la abogada Olga Sánchez Cordero describir virtudes y afanes de Don Jesús Seade Kuri. "Como yo, un integrante de la Vieja Guardia. Conversaciones compartidas revelan que en sus años universitarios Jesús participó en el Movimiento Estudiantil de 1968. Llegó ser integrante del Consejo Nacional de Huelga".

El Presidente López Obrador ayudó al reconocido Seade Kuri a colocarse la Banda Miguel Hidalgo. Instante de embrollo que resolvieron las hábiles y delicadas manos de la señora Olga Sánchez Cordero y la de Luisa María Alcalde. La Secretaria de Gobernación y la de Trabajo y Previsión Social eliminaron pliegues y corrigieron posiciones.

"Es un honor estar con Obrador -dijo Seade Kuri y añadió: No es mero "slogan". Así lo siento y vivo. Hoy quiero comunicar al Presidente de México mi decisión de retirarme del Servicio Público. Tras la fallida candidatura a la Organización Mundial de Comercio, mis superiores en la Cancillería procuraron ubicarme en una distinguida posición. Lo agradezco. Me retro. Mi familia me reclama".

Y luego el Presidente López Obrador dio cuenta de la infinidad de campañas negras "absurdas" que sus adversarios han organizado con el afán de desprestigiarlo.

"Uh -produjo- si sabré yo de esas cruzadas urdidas para dañarme. Como si Hitler o Goebels la idearan así transcurrió aquí la que etiquetó: "¡Andrés Manuel: ¡Peligro para México! ¡Andrés Manuel: Peligro para México! Y tuvo efecto. Una famosa televisora canceló mi campaña. Se las ingenió para silenciar mi propaganda 15 días. Medios de comunicación unidos contra mí. Aunque el pueblo no se "tragó" tanta falsedad no muchos m defendieron. Los que patrocinaban mi deterioro eran empresarios acaudalados. Ante su fracaso decidieron robarse, más bien ¡robarme! la Presidencia...

"El "salinismo" es el origen de la intensa desigualdad que los mexicanos padecemos. Ofreció prosperidad, riqueza, crecimiento, éxito. ¡Y lo hubo! Para un grupo. Para los hermanos. Amigos. Cercanos. El "salinismo" repartió bienes públicos. Los entregó empresarios muy ricos. También bancos. Deslumbró al país con el "fin de la Deuda Pública". Armó el que llamó "Grupo Compacto". Su círculo. Se proponía conservar poder transexenal. Uno más poderoso que el "Maximato" del General Plutarco Elías Calles. Un mes después de su conclusión, la economía de México se desplomó."

Fragmentos de la conferencia mañanera de la fecha, ocurrida en el Palacio Nacional.