La Mañanera vista por Reyes Razo | "Política es oportunidad y fortuna"

Paciente, impasible, imperturbable. "Política es oportunidad y Fortuna", sentencia. Así el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Exhorta al pueblo a apresurarse. Aprieten el paso; apúrense. ¡Qué bueno que ya consiguieron miles de firmas! Faltan muchas más. Así se ve cómo actúa el pueblo. Su participación real. Así sí avanza la democracia. De lo mero representativa -la elección de su autoridad- a la participativa... El pueblo está en el gobierno...

"Veo muy bien lo que hacen los ciudadanos -valora López Obrador quien se dice inconforme; descontento: "Aunque mí me parece que esto de tener nada más 15 días para recolectar un millón 600 mil firmas se me antoja muy poco tiempo. Habrá que hacer - decidió ayer en la conferencia "mañanera"- nuevas reformas. Por lo visto las que alcanzamos no bastan; no.

Y mueve la cabeza hasta transformarla en péndulo. No y no.

"¿Presentará usted -es su privilegio- solicitud de consulta popular que apruebe posible juicio a expresidentes de la república? ¿Qué pregunta sugerirá contenga?

Escucha López Obrador la pregunta. Se rasca la cabeza con aire pensativo. Y:

"Todavía no lo decido. Aunque y tengo un borrador. Tengo que tener la certeza de que mi proceder se apega a la ley. Si cumple con lo que señal el Artículo 39 de la Constitución. Se ocupa del derecho del pueblo a darse el gobierno que le plazca. Y que lo dirija quien el propio pueblo determine. Y debo saber si lo remito a la Cámara de Diputados. A la de Senadores. O a las dos. Esperen. El martes 15 ya tendré una respuesta."

Días de espera. El Presidente López Obrador comparte en su -"diálogo circular"- que en breve divulgará el Informe Ayotzinapa. Periódicas reuniones con padres -y madres, añade- de los estudiantes extrañamente desaparecidos. Juntas que él encabeza y a ls que asiste el Fiscal General de la República el abogado Alejandro Gertz Manero. También se une el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Arturo Zaldívar. La señora Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas.

"Avanza la investigación. No puedo revelar detalles -explica. Adelanto, eso sí, que aquello de "la mal llamada Verdad Histórica" no existe más. También que se busca al señor Tomás Zerón. Él estivo muy ligado a la investigación de Ayotzinapa y cometió graves irregularidades. Supimos de su fuga. Nos enteramos que se hallaba en Canadá. Hoy sabemos que se encuentra en Israel. Pediremos al gobierno de ese país lo entregue a nuestras autoridades. El señor Zerón no puede argumentar ser "perseguido político".

Quizá el Presidente López Obrador invitó ayer a Rosa Icela Rodríguez a compartir el desayuno. Casi pasó de la insinuación a la afirmación. La eficaz funcionaria es hoy responsable de puertos y aduanas. "Por puertos y aduanas entra el contrabando. Y las drogas. Estupefacientes. Estoy al tanto de las maniobras y urdimbres de los delincuentes. A tiros o a cuantiosos sobornos se hacía del control de esos importantes puntos de la vida nacional.

"Rosa Icela Rodríguez me dará un informe Jejeje. Hoy será eso. Ya se renuevan los mandos en los puertos. Con el Almirante Rafael Ojeda y Rosa Icela preparo una gira para visitar todos los puertos del país.

Con gesto de quien descubre -súbitamente- algo muy buscado, el Presidente López Obrador exclamó:

"Mi gobierno no es conservador. Ni mis colaboradores. Esto significa que este gobierno no es hipócrita, tampoco corrupto y mucho menos autoritario. Nosotros no somos eso. Tampoco nos nutrimos de odio. ¡Argh! Alimentar odio debe ser terrible. Imposible vivir con el odio en las entrañas. Conste, no somos administración e "mano dura".

De la conferencia "mañanera" de hoy en el Palacio Nacional.