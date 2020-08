La Mañanera vista por Reyes Razo | "Mi gobierno no emprenderá obras que no concluya"

Estaba de buen humor. Rezumaba placidez; satisfacción. "Mi gobierno no emprenderá obras que no concluya. Hoy ya no es como antes -deslizó el reproche: Ya reemprendimos la construcción del Tren México-Toluca- ¡Lo que costará terminarlo! El gobierno anterior calculó que bastarían 30 mil millones de pesos. Luego subió su presupuesto a 60 mil millones. Ahí lo abandonaron. Hay que destinarle otros 20 mil millos de pesos.

"Hubo -reflexionó López Obrador- irregularidades, corrupción; desorden. Ya trabajamos en su conclusión. Imposible dejar en total abandono una obra de tal magnitud. Frustra a la población: la desalienta. Ve su fe y esperanza burladas.

"Informaré ritmo de obras de este gobierno. Ya lo hago lunes a lunes. Consignó avances del aeropuerto "Felipe Ángeles"- Santa Lucía. La refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Pondré ante los ojos de todos los progresivos estados de la construcción del Tren Maya. Del de Tehuantepec.

"Y a su hora pasaré revista a lo que se gastó en las obras del aeropuerto de Texcoco. Vamos a ver cómo se manejaban los dineros. Se ideó invertirle 300 mil millones de pesos. Ingenieros del Ejército Mexicano lo construirán con un gasto de 70 mil millones. El país se ahorrará 230 mil millones. Le impedí a los negociantes liquidar el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Pretendían comercializar las 600 hectáreas de su extensión. Ya tenían a punto un proyecto que repetiría lo hecho en Santa Fe.

Gesto de profunda aversión. López Obrador muda tema de su conferencia mañanera. Detalla apartados de su trato con gobernantes, diplomáticos, hombres de ciencia y el señor Ingeniero Carlos Slim. La pandemia los reunió. La pandemia los igualó. "En Washington me plantó el Ingeniero Slim sus gestiones y solicitó mi punto de vista. Lo compartí. Aprobé sus gestiones. La vida de muchos importa a todos.

"La investigación de AstraZeneca se halla en Fase III. Umbral de producción. Pruebas severas, minuciosas, delicadas. Darán sus resultados en noviembre próximo. Preparamos todo para que Cofepris cumpla -sin trabas burocráticas- con sus funciones. Es muy importante librar a los mexicanos de los efectos de esta pandemia.

Y nuevo giro en la exposición de López Obrador. Reconoce que la crisis sanitaria -que al principio apreció "pasajera"- es peor pues se le unió la económica. Nada lo desanima:

"Pues mi fórmula, la que ve primero y antes que por nadie por los más desamparados y rezagados, en fin, por los pobres, tiene mucho éxito. El que -punzó- no nos reconocerán nunca nuestros adversarios. ¡Qué va! Ellos tan desorientados, tan llenos de ira se resisten a concedernos la razón. Frente a la crisis inyectamos dinero al consumo. A lo básico. A que no hubiera hambre. NI violencia.

"No endeudamos al país. No entregamos dinero a "rescates" como Fobaproa. No desembolsamos más dinero por pago de intereses. Ya no es como antes...

"Y vamos bien. La Inversión Extranjera no cayó. Jejeje. Mis adversarios ya casi lo festejaban. Los adinerados dl mundo saben muy bien donde está más seguro su dinero. Eligen México porque ya saben que aquí hay un verdadero Estado de Derecho.

"¡Y las remesas! ¡Ah, nuestros paisanos héroes anónimos! Mexicanos que nos apoyan con miles de millones de dólares. Son el ingreso de divisas más importantes del país.

Tuvo que tranquilizar a inquietos yaquis. "Tan duramente reprimidos. Tan humillados. Tan diezmados. Estuve ahí escuché a los yaquis. (AA los que si fueron a la reunión). Adquirí compromisos que cumplí. Y cumpliré.

"Sé que hay intereses ajenos. Pido a los yaquis no s dejen enredar por la politiquería y los intereses encontrados. Que no los manipulen".

De la conferencia "mañanera" de este día en el Palacio Nacional.