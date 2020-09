La Mañanera vista por Reyes Razo | "Democracia participativa"

Hora de "exaltar la hazaña que realizó la ciudadanía al reunir en muy pocos días, dos millones de firmas que respaldan su solicitud de que ocurra el año 2021 una consulta popular que juzgue probables responsabilidades de cinco expresidentes de la República"- consignó con entusiasmo el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que "la intensa participación del pueblo es esencia de la transformación que vive México".

"Democracia participativa, democracia plena, verdadera es la que priva en nuestro país. Decisión del pueblo. Hoy poderoso. Gobiernos anteriores simularon preocupación e interés en el pueblo. Hoy prueba que sabe qué quiere. Su madurez; adultez. Que está al día. Que se informa y decide."

El Presidente López Obrador reveló que "y hay un trato formal para vender el avión" que por unos años usó el entonces Presidente de México Enrique Peña Nieto. "Su avalúo está en proceso y se cerrará el trato. Resulta sorprendente lo que cuesta al pueblo mantener ese avión", dijo. Y llevándose las manos a la cabeza exclamó incrédulo: "¿A quién se le ocurrió comprar un avión?

Dijo su franco rechazo a "lo que se creen de sangre azul". Criticó muestras, signos de "racismo y discriminación", desdeñó a los que víctimas de "aspiracionismo" ansían riqueza sin mediar principios y valores". Olvidan -sentenció- que "sólo lo barato se compra con dinero" y atribuyó la máxima al cantante Facundo Cabral. E instó "Rechacen a los que se dan ínfulas y aires de poderosos. Vean en lo que acaban los corruptos. Desprestigiados, encarcelados. Y de paso hacen el desprestigio y el sufrir de su familia. ¿Qué culpa tienen de sus debilidades esposa e hijos y la parentela toda?

Mostró el Presidente López Obrador que lleva un puntual registro de las encuestas que periódicos y críticos llevan adelante. "No les hagan mucho caso -deturpó. Casi todas vienen "cuchareadas". Y aunque les duela todas me mantienen muy arriba. Con el apoyo del pueblo. Que me mantiene en este encargo.

Juzgó que en Chihuahua existe un gobierno que "no hizo bien su trabajo y un partido político que teme -por ello- perder el poder". Argumentó que la extracción de agua de tributarios de ríos de aquella entidad destinada cumplir con la cuota que México debe entregar a Estados Unidos en cumplimiento del vigente Tratado Límites y Aguas se transformó en bandera de poderosos que durante mucho tiempo decidieron destino y uso de esas aguas. Deploró que ese conflicto causó la muerte de una persona y dedicó frases cargadas de desdén hacia quienes fomentan clima de enfrentamiento entre nogaleros muy ricos y la Conagua.

En virtud de hoy existe un "excelente relación con el Gobierno de Estados Unidos", López Obrador rehusó formular comentarios a informaciones que indican la inconformidad del Ejecutivo estadounidense ante la insuficiente lucha de México contra los contrabandistas de drogas. "Esa es una mera opinión -juzgó López Obrador. "Están en su derecho de opinar así. Dado que hay un proceso electoral allá y que en mes y medio concluirá, prefiero no opinar".

Anunció que "o a fines de este, o a principios del mes próximo" irá a Sonora.

Aseguró que esa entidad recibe -como todas- con puntualidad y exactitud las participaciones federales que le corresponden. E hizo cuentas de lo que en becas, apoyos a adultos mayores, a niños y niñas discapacitados, lo mismo que estudiantes desde párvulos hasta universitarios y jóvenes aprendices reciben de su gobierno. "Visitaré el lugar donde se asesinó a miembros de la familia LeBarón. "Y hay 10 detenidos por esa agresión”, concluyó.

De la Conferencia Mañanera de este día.

