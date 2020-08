La Mañanera vista por Reyes Razo | "No supe de la existencia ese video"

"Raro" se le antojo al Presidente Andrés Manuel López Obrador la divulgación masiva de una filmación que exhibe a dos individuos contar y recontar paquetes de papel moneda mexicano. A "clandestinaje" lo atribuyó. Responsabilizó a la Fiscalía General de la Republica de aclarar origen de esa filmación. Se identifica ahí a colaboradores de políticos de Acción Nacional presumiblemente atraídos a la órbita del exdirector de Petróleos Mexicanos "el señor Lozoya" a fin de aprobar la Reforma Energética que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto.

"Yo no supe de la existencia ese video. No me enteré. Se me hace raro que un canal sin relieve lo ponga ante todos. Y más -hizo notar López Obrador- que ninguna de las televisoras de mayor audiencia haga o diga. No se sabe si es filmación la entregó el "señor Lozoya".

Justicia UIF investigará origen y destino del dinero entregado a exfuncionarios del Senado

E inmediatamente ordenó sus colaboradores exhibir el anhelado y traído video.

"¿Se dan cuenta? - interrogó gozoso. No es como la película aquella de las ligas y el dinero con René Bejarano. ¿Ven? Aquí se observa que llevaban el dinero en maletas de viaje. ¡Qué cosas! ¡Uf!

"Por eso insisto: Quiero pedirle al Fiscal General de la República que -sin macular el "debido proceso"- informe amplia, minuciosamente cuanto declare el "señor Lozoya". El pueblo debe saberlo todo. Todos queremos saber la verdad.

"A todos nos conviene ventilar la vida pública de México"- exigió. Y tenía el gesto duro. El entrecejo muy reconcentrado. Así soltó López Obrador.

"Esta mañana, hoy me enteré que hace años se entregó por entero el manejo del Puerto de Veracruz a una empresa privada. Cincuenta años tendría vigencia ese trato. Y me entero que unos días después de mi triunfo del 1 de Julio del 2018 esa concesión se amplió ¡por otros cincuenta años! Un siglo. ¡Un siglo!

"¿Quién, cómo, por qué ocurrió esto?"- planteó muy enojado López Obrador. No es difícil imaginar la de complicidades y movidas para realizarlo. La primera concesión se otorgó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. L segunda en los últimos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Se dan cuenta?

Política PAN expulsará a militantes involucrados en caso Lozoya

Tal era su asombro, tan profundo su enojo que dio varios manotazos a su atril. Tenía los labios resecos.

"Hace muchos años, cuando inicié mi lucha di con que la corrupción era l problema número uno de México. La corrupción es la peste más funesta que nos afecte. Corrupción hace la monstruosa desigualdad. Corrupción deriva en violencia. Corrupción fomenta crimen.

"Lo de la concesión del Puerto de Veracruz lo supe esta mañana. Voy a exterminar la corrupción de puertos y aduanas. Ya está ´ahí Rosa Icela. Mujer muy eficaz e incorruptible.

"Sé muy bien que mi combate a la corrupción, a la impunidad irrita, desconcierta a mis adversarios los conservadores. Tan hipócrita y corruptos ellos. Me atacan sin cesar. Soy su blanco favorito. Yo no puedo ser un avestruz. Yo no me voy a echar para atrás.

De la conferencia "mañanera" de este marte en el Palacio Nacional.

Sociedad Circula en Whatsapp falso mensaje sobre fecha límite para renovar el INE

Sociedad AMLO exhibe a Peña Nieto por concesión de puerto de Veracruz