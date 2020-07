La Mañanera vista por Reyes Razo | "Corrupción e impunidad ¡al carajo!"

Recuerdo de antigua ofensa. Rencor por viejo agravio. Añeja colera nunca drenada. Ansia de con un inapelable manotazo cambiarlo todo. Tal vez algo de eso -quizás todo eso- influyo en el ánimo del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien estallo:

"¡Corrupción e impunidad. Peste. Peor que pandemia. Corrupción e impunidad ¡al carajo!".

Política "Ni se asusten ni se ofendan", responde Gatell a gobernadores panistas

Ayudo a expulsarlas. Un vigoroso bofetón, un golpe de revés impulso la expulsión. Gesto muy descompuesto. Facciones alteradas. Salió -los perdió- de sus cabales López Obrador. Carta Abierta de Intelectuales, "Intelectuales orgánicos. Nostálgicos de fraudes electorales. Beneficiarios de la corrupción. ¡Hasta un millón de pesos al mes cobraban! Se "rayaban".

Comportamiento pendular. "Por muy obvias razones yo no me voy a confrontar con el Presidente Donald Trump. ¡Que diga cuanto quiera! Yo no voy a reñir. Tampoco a. " meterme" en el proceso electoral de Estados Unidos. Acabo de regresar de allá. ¿Me busco represalias? ¿Que nos amenace con aranceles el Presidente Donald Trump? ¿Que?

"En tiempos electorales, como los que ya está en vísperas Estados Unidos, se usan todos los argumentos habidos y por haber. Así ocurre en todo el mundo. A buenas horas, cuando la temperatura desciende la normalidad se recupera. Ya dije. Yo no voy a reclamar nada al Presidente Donald Trump. Por obvias razones - dijo. "

A renglón seguido se deshizo en elogios y reconocimientos hacia la Fuerzas Armadas. Su papel. Su responsabilidad. Su futuro.

"Me ayudan mucho. Me respaldan. Me apoyan. Las Fuerzas Armadas de México son esenciales. Sedena y Semar. Columnas fundamentales del país. Cuento con su lealtad. Jamás titubean para respaldar mis decisiones; la transformación del país.

Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, el Almirante Rafael Ojeda -Secretario de Marina, quedan bajo la mirada de López Obrador. Le oyen decir: " Las Fuerzas Armadas tienen prestigio. SEDENA y el PLAN DN-III. SEMAR y el Plan Marina. Auxilian a mexicanos en desgracia, ayudan a los desgraciados y miserables.

Justicia Exigen apertura y transparencia de audiencia de Emilio Lozoya

"Decido que la Secretaría de Marina vigile, cuide, administre los puertos y aduanas. Lucho contra la corrupción que ahí se enquisto. Colima: tan escasamente poblado. Y tanto crimen. Observe. Manzanillo es la manzana de la discordia. Manzanillo puerta de entrada de contrabando, armas y drogas. Estupefacientes muy peligrosos. Altamente dañinos. Muchos muertos.

Mantengo viva mi convicción de que quien se porta bien, es feliz. El señor Lozoya se comprometió a revelar ardides, tramas, conjuras de quienes robaron, corrompieron, saquearon al país, Importa mucho su declaración. Tendrá efectos pedagógicos. Ilustrara. Vamos a enterarnos de las aristas del delito.

"Me permito recomendar a quien corresponda que cuiden mucho y bien al señor Lozoya. Y todavía más. Que lo vigilen con lupa. No quiero que le pase nada... "

Fragmentos de la conferencia "mañanera" del Presidente López Obrador ocurrida este lunes en el Palacio nacional.

Política Lozoya ya hizo su primera declaración ante la FGR, asegura AMLO

Sociedad Fractura y esguince cervical, las lesiones de Zoé Robledo tras accidente