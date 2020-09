La Mañanera vista por Reyes Razo | "Ya no reiré pues hallan algo diabólico en mi risa"

"A ver cómo se portan los dirigentes del movimiento que quiere que me vaya"- tanteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador quién punzó: "Ojalá y como debe hacer todo buen líder, se queden a dormir en el suelo. Eso es poner el ejemplo. No se vayan a alojar en los hoteles de 5 estrellas del Centro. Quiero ver en vela los ‘machuchones’ a los ‘fifis’ a los ‘chipocludos’”.

Rio. Con intención. Risa elocuente. "Ya no reiré pues hallan algo diabólico en mi risa los conservadores. ¡Hipócritas! Rio con ganas. Gobernar, estar en este encargo no es comer tamalitos de chipilín". Rio con marcada sorna cuando advirtió: "Esa pregunta tiene- como decimos los beisbolistas- ‘moña’”.

Mucho más serio actuó cuando reveló detalles de su diaria jornada. "Demanda despertar antes de las 5 de la mañana. No hay de otra, si hay que estar en una junta a las 6. Pues a esa hora me reúno con el Gabinete de Seguridad. Yo no delego mi responsabilidad. El General Sandoval, el Almirante Ojeda, el Secretario Durazo. Se nos une la Jefa de Gobierno. Llegan los médicos Alcocer y Gatell”.

Encargo que no admite depresión o apatía. "Aquí hay que intentar lo imposible. Urge mover al pesado mastodonte. ¡De eso se trata! Aquí se revive el combate de David contra Goliat. Hay que rendir unas 16 horas. Y dormir -descansar- 8. Con brío. Convicción. Sin sueños de grandeza. Ni aspiraciones de lujo. Ya no es este” -hablaba el Presidente López Obrador en el Palacio Nacional- “sitio de negocios. Posada de influyentes. Paraíso de corruptos”.

Muy temprano dio la palabra a una mujer experta en cobrar impuestos. Mujer que tiene bien identificados -fichados, se decía antes- a los mil y pico de archimillonarios que son Grandes Contribuyentes. "Tan importantes son, que ya procuran cumplir sus obligaciones fiscales. Aquellos que las evadían buscan modo de regularizar sus pagos".

Procuró echar por tierra quejas por recorte de dineros a televisoras gubernamentales, al fomento de la Cultura y otros apartados ligados a expresiones del espíritu. "Propiciar que el pueblo coma, es Cultura" -proclamó contundente. "Entregar becas a estudiantes pobres es Cultura. Cuidar la salud es Cultura”.

Rehusó opinar sobre probables responsabilidades penales que se atribuyen al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. "La Ley tiene la palabra. Yo no", respondió lacónico y enérgico. Pero -se lo pensó mejor- advirtió: "No es hora de condenar ‘a priori’, este o aquel personaje. Nos hallamos ante un proceso que pondrá en claro responsabilidades”.

"¿Preferiría usted, le preguntaron, que el señor Calderón fuese juzgado aquí? ¿O mejor en Estados Unidos?”

"Lo dirá la Ley” - replicó.

Recomendó: "No es justo, ni útil, ni oportuno condenar a nadie. Se sabrá si la corrupción y la política de mano dura, la que propició 30, 000 masacres por aliento o decisión de García Luna tuvo la aprobación de Felipe Calderón. SE presume que sí. Pues eran cercanísimos.

"Si Calderón sabía lo que García Luna hacía al proteger a un cartel de traficantes de drogas y perseguir a quienes eran rivales y competidores, justificaría aquella expresión de "México un Narco Estado". O tal vez lo apropiado sería: México tuvo un narcogobierno.

"Sería muy lamentable"- concluyó López Obrador.

De la conferencia Mañanera de este día en Palacio Nacional.

