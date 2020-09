La Mañanera vista por Reyes Razo | "Pemex ya no sostiene"

Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad causan insomnio al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lucha por rescatar a Pemex. "Ya no sostiene, como lo hizo por muchos años al país. Ya recupera exploración, producción y crecen sus reservas", sintetizó. Y "renegoció" con empresas extranjeras contratos ruinosos para México. Son empresas vitales para el desarrollo de México. Y para mantener mi promesa de no elevar precio de combustibles y energía eléctrica. Si no lo consigo iré a Reformas Constitucionales para una Reforma Energética.

Gobiernos neoliberales, regímenes del pasado son responsables de privatizaciones que dañaron la Hacienda Pública Mexicana ponen en riesgo el progreso del presente y la suerte de mexicanos del mañana. "Me propongo no extraer más crudo que el que requiere nuestro consumo. Y refinarlo aquí mismo. El petróleo es riqueza que deben disfrutar mexicanos que todavía no nacen".

Atribuyó a maniobras para reformar una ley secundaria que realizó el Presidente Carlos Salinas de Gortari el inició de la privatización de Petróleos Mexicanos. A Felipe Calderón dio concesiones para explotar gas de la Cuenca de Burgos a la española Repsol.

"La privatización del Sector Energético de México" -dijo López Obrador- "perseguía la total extinción de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad”.

El Presidente López Obrador atribuyó a "politiqueros" del Partido Acción Nacional la tensión que vive Chihuahua y se encubre en una cruzada contra la entrega de aguas del Rio a Bravo a Estados Unidos. "Incumplir esa parte del Tratado de Límites y Aguas que existe entre los dos países desde 1944 provocaría roces indeseables, "dijo.

"El gobernador de Texas aprovechó este momento para escribir al Secretario de Estado Mike Pompeo que México se resiste a entregar la cuota que le corresponde". "Yo no quiero conflicto con el Gobierno de Estados Unidos. Hoy hay una relación de respeto y cooperación con el gobierno del Presidente Donald Trump.

López Obrador anticipó que realizaría intensos cambios en Conagua. Seguro que las aguas de Chihuahua son controladas por un grupo de terratenientes muy ricos. Prometió que este viernes dará a conocer nombres, listas, recibos.

"Desde mis primeros tiempos en la oposición me espían. Miguel Nazar Haro seguía mis pasos. Mis actividades. Alguien me entregó el archivo que guardaba y aparezco miembro dl Partido Comunista Mexicano. Nunca formé ahí.

Estimó que es potestad de cada estado de esta república darse los ordenamientos y leyes que le acomoden. "El nuestro es un sistema federalista y no centralista", justificó. Echó mano de su lema: "Prohibido prohibir" para ilustrar el clima de independencia que hoy vive Oaxaca para eliminar la venta de golosinas y refrescos responsables de contribuir a la mala nutrición de niños. Infancia que está enferma. Diabetes, hipertensión, obesidad son males que afectan a la infancia de México.

Y volvió a retar a los que encabezan un movimiento que pide su destitución: Quiero ver si duermen aquí en el Zócalo. Así se portan los auténticos líderes. No abandonan a su suerte a sus compañeros.

Se ufanó de su dilatada lucha en favor de los Derechos Humanos. Por su respeto. Todavía no existía su sede. Un señor Ortiz Monasterio la dirigía. Denunciaría la desaparición de una persona en Tabasco. Yo trabajaba allá. Hice la denuncia y perseguí su ruta. Dimos con el cadáver de la víctima. Ocurrió el cese del Procurador de Justicia en Tabasco...Crimen que todavía me horroriza recordar", remató.

