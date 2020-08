La Mañanera vista por Reyes Razo | "¿Intocable, yo? ¡Qué va! Soy el Presidente más criticado"

"Todo lo que declare el 'señor Lozoya' y lo que derive y se haga investigación se halla en la responsabilidad del abogado Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República. Entidad autónoma. Independiente. Tanto que hace más de seis meses que yo no hablo con él. No tengo para qué. Le entregué toda mi confianza. Lo tengo por hombre libre. No hay quien pueda doblegarlo. Profesional estudioso. Muy preparado. Recto e insobornable”.

Era el Presidente Andrés Manuel López Obrador. De vuelta en La Laguna. "Ningún político conoce La Laguna tanto como yo. Alrededor de ¡50! veces! Me siento muy a gusto aquí. Tierra donde el Presidente Lázaro Cárdenas inició el Reparto Agrario”. Fase última de la Revolución Mexicana. Vértice de dos estados. Coahuila tierra del Apóstol de la democracia: Francisco I. Madero. De Venustiano Carranza. El único gobernador que enfrentó a Victoriano Huerta. El sanguinario usurpador que asesinó a Madero. A Pino Suárez.

Finanzas AHMSA desmiente a AMLO sobre devolución de 200 mdd por Agro Nitrogenados

Frente a gobernadores de Durango y Coahuila -que no callaron urgencias y carencias- el Presidente López Obrador dijo su anhelo porque "penetre en la conciencia de todos los mexicanos, que yo, el Presidente de México no soy el Poder de los Poderes".

"Hoy ya no es como fue antes. Hoy -radiografió López Obrador- yo no soy el intocable. En el pasado nunca se criticó un Presidente. ¿Quién se atrevía? ¿Señalar excesos, errores, extravagancias, equivocaciones? ¡Nadie! Recuerden: Todavía no abría la boca Don Porfirio Díaz y le respondían: ‘Lo que usted diga, Señor Presidente’".

"Este régimen -describió López Obrador- se finca en la Democracia. En un Estado de Derecho. En mi gabinete se discute, se opina, se confrontan puntos de vista. Hay libertad. Ocurre con los gobernadores. Cooperamos. Tenemos puntos de vista encontrados. Los gobernadores cumplen con su cometido: Buscan más recursos para la población. Al día de hoy no les debemos sus participaciones. Mes a mes reciben su cheque”.

Política Vacuna contra Covid-19 se producirá en México y será gratuita: AMLO en nuevo spot

Las declaraciones del "señor Lozoya" adquieren tonos de "Caja de Pandora". El Presidente López Obrador reveló que la Banca de Desarrollo -Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior- financiaron compras de plantas industriales lesivas a la economía nacional. Mencionó al Licenciado Enrique De la Madrid Cordero responsable de Bancomext.

Urge al Presidente López Obrador se acelere lo referente a las declaraciones del "señor Lozoya". "Bien sabemos que esas diligencias suelen resultar muy prolongadas. Ojalá avancen con mayor rapidez. Que la Justicia sea pronta y eficaz.

"¿Intocable, yo? ¡Qué va! Soy el Presidente más criticado en mucho tiempo. Estoy acostumbrado. Como Melchor Ocampo yo me "quiebro, pero no me doblo".

Fragmento de la conferencia mañanera de este miércoles.

Finanzas Con reapertura económica se han creado 52 mil empleos: Luisa María Alcalde

México Altos Hornos devolverá 200 mdd como reparación de daño, dice AMLO