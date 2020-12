La Mañanera vista por Reyes Razo | "Esta es la última"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de la broma -inocentada- a la tristeza. Del punzante ingenio y su consecuente risa a la pérdida fatal y dolorosa.

"Esta es la última conferencia mañanera. En virtud de que ya todos los medios de comunicación informan con toda objetividad, decidí -reveló imperturbable- cancelar este "diálogo circular" cotidiano y realizarlo, en lo sucesivo el miércoles de cada semana, Sí, aquí mismo, a las 12:00 horas. Tal como ocurría antes, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez entregará a los reporteros el boletín de mis actividades. Sí -remató López Obrador- Como antes".

Provocó perplejidad, asombro, curiosidad e inquietud su anuncio. López Obrador tenía a su lado -como todos los lunes- al Procurador Federal del Consumidor. Serio, profesional, éste se dio a su usual tarea de divulgar nombre y ubicación de vendedores de gasolina, diésel y gas abusivos. También ubicación de gasolineras que no asean servicios sanitarios.

De nueva cuenta el Presidente López Obrador informó que la aplicación de la vacuna que combata al coronavirus será universal. "Esto es -explicó- se aplicará a todos los habitantes del país. Lo mismo a ricos que a pobres. Será gratuita para todos. La recibirán por igual los habitantes de la Sierra Tarahumara que los de la Zona Lacandona.

Dedicó tiempo a explicar que los primeros en recibir el descubrimiento de la farmacéutica Pfizer han de ser los que hacen el Sector de la Salud. Médico, enfermeros, camilleros, técnicos, afanadoras y administrativos que se afanan en la curación de infectados de coronavirus.

Según López Obrador apenas se vacune a los tenidos por "héroes y heroínas de bata blanca" se procederá a poner a salvo de esta terrible pandemia a los rebautizados "adultos mayores". Cruzada que privilegiará a aquellos muy adultos y muy mayores. Los de más de 80 años, se infiere.

Alguna pregunta animó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a cargar contra sus adversarios. Ocurrió a propósito de anuncios de alza de precios en artículos de intenso consumo. Alimentos, bebidas gaseosas, cigarros.

"No veo porque debe darse tal aumento" -descartó contundente López Obrador. "No se justifican. Pues no se incrementó el precio de los combustibles. No hubo -como antes- los consabidos "gasolinazos". No se aumentó la tasa de impuestos. No se crearon nuevos tributos. Si algo se incrementa es en la proporción a que obliga la inflación. Y nada más.

"Yo no engaño a nadie. Yo cumplo mi palabra. Tal es mi costumbre. No soy como los de antes. Este gobierno es de transformación. Profunda. Aquí ya no valen influyentismo, soberbia, corrupción. No se tolera que se busque privilegio en la vacunación alardeando de soy Senador, soy Diputado, Soy Presidente.

“¡Que va a desaparecer este ejercicio de la conferencia mañanera diaria! -exclamó sonriente López Obrador-. Felices se pondrán mis adversarios. Los conservadores. Ellos andan desconcertados. Viven con el almanaque muy atrasado. No se resignan a la pérdida de privilegios e influencia. Y, con todo respeto de dineros.

"Mentirosos que son los conservadores. De aplaudidores y ciegos ante los excesos de anteriores regímenes, se tornaron paladines de la crítica. Defensores de causas que desde siempre desdeñaron.

"Extraña y resulta incomprensible que existan quienes pugnan por la vuelta de gobiernos que saquearon, humillaron, olvidaron al pueblo. Racistas, clasistas. Les fascina llamar "de nacos" a este gobierno. ¿Cómo puede alguien echar de menos a tales personajes? Tal vez lo explique la nostalgia. A lo mejor la ambición. Y quizá hasta cierta forma de masoquismo. Gusto por ser saqueado y humillado".

Ahí estaba el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el grueso nudo de la corbata roja algo ladeado cuando sus auxiliares le entregaron una tarjeta, Leyó y sufrió.

"Me dicen que el Maestro Armando Manzanero Canché ha muerto. Es una noticia muy triste. Era, fue un gran compositor. De lo mejor de México. Armando Manzanero poseyó un gran sentido social.

"Alguna vez me contó Manzanero -narró muy acongojado el Presidente López Obrador- su indignación al cumplir un contrato en un país de Centroamérica. El Presidente de esa república lo contrató. El festín que organizó lastimó a un pueblo muy pobre. "Experimenté gran ira. Trabajé muy a disgusto", me dijo Manzanero.

"Armando Manzanero era, fue un hombre del pueblo "- dijo conmovido López Obrador que añadió: "Un gran compositor. Dirigente de la Sociedad de Autores y Compositores. A familiares y amigos y colegas expreso mi pésame por esta pérdida tan lamentable.

Con ronca, entrecortada voz, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo contundente: "Aquí termina la conferencia mañanera de este lunes".

Ya estaba en la pantalla del salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional la retransmisión de una actuación del entonces muy joven fresco Andrés Manuel López Obrador que cantó su composición "Adoro".

Cuando concluyó, el Presidente López Obrador cabizbajo y muy triste se marchó.

