La Mañanera vista por Reyes Razo | "Explica tú, Hugo"

Como es desde hace muchos años su costumbre, el Doctor Jorge Alcocer decidió:

"Explica tú, Hugo", y dejó el micrófono presidencial a la responsabilidad de su antiguo discípulo. Hoy médico-vocero-divulgador de los trabajos de la Secretaria de Salud ante la ruda pandemia.

(Durante muchos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este mal como una crisis sanitaria transitoria. Ya es imposible endilgarle ese calificativo. No cede, eso sí que no, López Obrador en soltar a los 4 vientos, a los 4 puntos cardinales, que los médicos Jorge Alcocer, Hugo López-Gatell son " expertos, sabios, científicos, conocedores de lo mejor del mundo. Ellos me aconsejan. Yo no soy sabelotodo. El medico Alcocer es Premio Nacional. ¿Se dan cuenta? -maravilla López Obrador- un Premio Nacional! Y Hugo lo tuvo de Profesor en la Facultad de Medicina. Llevan muchos años juntos, Hugo explica muy bien. Transmite con gran facilidad sus conocimientos. Le tengo mucha confianza a Hugo, Sigo sus consejos. Le doy todo mi apoyo. Sobre todo, ahora. ¡Ay, los conservadores! No dejan en paz a Hugo. No te preocupes, Hugo. No te ca a pasar nada. Tienes mi confianza)

Hugo López-Gatell se siente muy ancho. Sonríe a todo lo que da. Rostro siempre muy bien afeitado. Pronto para la réplica. Retador, desafiante, claridoso. En ocasiones no se tienta el corazón si el preguntón yerra o emplea con escasa fortuna términos técnicos que le son por completo ajenos. López Gatell sufrió un severo tropezón el día que aseguro que el coronavirus no rozaría siquiera al presidente López Obrador por su " evidente fuerza moral".

"¡Gulp!" Se atraganto el auditorio. Por el Salón Guillermo Prieto -antaño sabido Tesorería de Palacio Nacional, rebotaron las frases del médico López- Gatell. Y brincaron de ahí a estaciones de televisión. A noticiarios estelares. A cabinas de radio. Ya en avances de frescas noticias. A páginas editoriales. A columnas de críticos. El humorista Ernesto Zedillo Ponce de León habría comentado: "Le dan pamba china con picahielo a López-Gatell"

Ayer López-Gatell atribuyo a pésima educación, formación de los individuos de esta nación enfermedades que los minan, disminuyen y los convierten en presa atractiva de males mayores. Debilidad que pandemias como la presente exhibe y señala a un personaje en problemas.

“Malos hábitos alimentarios nos condenan. Consumo indiscriminado - constante- de aguas excesivamente azucaradas, enferma. Sentarse a la mesa a comer distintas formas de grasa. Glotonería, debilidad por carbohidratos. Suma cuyo resultado es obesidad, sobrepeso, dificultades para vivir.

"Pues individuos en esas condiciones la pasan mal; muy mal. Obesidad que enferma su sistema circulatorio. Sobrepeso que afecta riñones, corazón. Demanda a sus órganos mayor trabajo. Gasto superior. Fenómeno que acarrea cardiopatías. Presión arterial muy elevada. Riesgo de que un trombo provoque ataques. Al corazón. Fatiga renal. Vías urinarias que funcionan a Todo vapor.

Posibilidad de diabetes. Debilidad general. Azúcar que casi sale por los poros. Agobia. Marea hace somnolencia; paraliza al que la padece.

"Es tiempo de tonar muy en serio - recomendó severo Hugo López-Gatell- lo que comemos. Nuestra alimentación. La de todos los integrantes de la familia. Observar que nos nutre. Y que nos daña. Pues de la misma manera en que ya nadie pone en duda lis terribles daños que provoca el uso de tabaco, así ya ningún ser humano es capaz de pretender desmentir los efectos destructivos de las aguas excesivamente azucaradas.

López -Gatell exalto el valor que tiene para los consumidores que hoy el envase de alimentos explique al comprador contenido, dosis, mezclas, uso de conservadores. "Es oportuno hacer a un lado condimentos excesivamente industrializados", exhorto el discípulo predilecto de Don Jorge Alcocer.

Tan pobre educación alimentaria es responsable del crecido número de mexicanos obesos, hipertensos, diabéticos, cardiópatas...Males que los dejan indefensos ante agentes tan severos como el coronavirus...Y hasta la influenza.

López-Gatell justificó su remoquete. "La Voz del Coronavirus"

De la conferencia "mañanera" de este martes en el Palacio Nacional.

