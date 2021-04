La Mañanera vista por Reyes Razo | "Crisis de credibilidad que sacude al mundo"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su profunda compasión por los acaudalados muy corruptos -"que no se resignan a admitir que ya concluyó su época rapaz"- habitan en "bunkers", verdaderas fortalezas, custodiados por una nube de agentes de seguridad y sólo conducen sus finos, lujosos automóviles mientras se hallan en el extranjero. Blindan su existencia.

"Muy bueno sería -contempló López Obrador- que esos conservadores -mis adversarios- se unieran a este cambio. Que ya no roben. Que entiendan -es tiempo- que nada de cuanto poseen se llevarán al reino de los muertos. Pues yo no recuerdo haber visto que detrás de un cortejo fúnebre vaya un armón con una caja fuerte. Esos ricos nada se llevarán a la tumba.

Sociedad

En su conferencia mañanera, el Presidente López Obrador diagnosticó la existencia de una "crisis de credibilidad que sacude al mundo". Observó que diarios como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Jornal y otros de relevante importancia enfrentan hoy esa "crisis de credibilidad". La atribuyó a que pertenecen o comparten los intereses de grandes corporaciones transnacionales. A ellos sirve, Defienden sus intereses".

Fenómeno que alcanza a México. López Obrador observó que los periódicos que aquí circulan son propiedad de empresarios. Creados para defender intereses empresariales. Instrumento de protección de grandes negociantes. Para defender, proteger, exaltar. Así se les concibe. No sé de ningún periódico, estación de radio, televisora netamente periodística. Propiedad de periodistas. Instrumentada por auténticos reporteros. No la veo por ninguna parte.

Apenas apareció en el Salón Guillermo Prieto -antes de Tesorería- de Palacio Nacional, López Obrador advirtió a madrugadores reporteros: "Me voy a ir muy pronto. Viajaré a Tabasco. Supervisaré obras urgentes tras las intensas lluvias el año anterior. Tengo que darme cuenta de cómo están los miles de damnificados que las inundaciones empobrecieron. Así que responderé unas cuantas preguntas y me iré."

Le salió al paso la situación de mayos y yaquis en Sonora. Están inconformes. Demandan tierras. Exigen agua. Desde la conquista -so pretexto de civilizarlos- padecen. Despojo, abuso, discriminación, persecución, tortura y muerte. "El Dictador Porfirio Díaz -ilustró López Obrador- se propuso tratarlos muy mal. Exterminarlos, casi. Se burló -consta en uno de sus informes- de sus alegatos y argumentos para establecer que los bosques y las aguas de sus asentamientos, les pertenecían. El propio Díaz los echó de su territorio. Que se murieran -esclavos eran - en haciendas henequeneras de Yucatán. En ingenios azucareros de Veracruz. Yaquis y mayos vivieron un éxodo que nos llena de vergüenza. Tránsito de muerte.

La visión y sentido de justicia del Presidente Lázaro Cárdenas procuraron remediar la situación de esos pueblos originarios. Sus resoluciones les devolvían tierras y aguas. Empero, otras resoluciones de otros presidentes las anularon. Yaquis y mayos perdieron más territorios.

Se transformaron en ejidos. Y también en latifundios propiedad de mexicanos y de extranjeros. Llevamos más de un año en diálogo. Juntas, palabras, acuerdos. Con todo y las inconformidades, avanzamos. Estoy muy al tanto de lo que ocurre. Tenemos una gran deuda con esos pueblos. Todo se arreglará".