La Mañanera vista por Reyes Razo | "Se van a quedar con las ganas"

"No hay ningún tema tan urgente en la agenda de México y Estados Unidos que obligue a una pronta llamada telefónica entre el Presidente Joe Biden y yo", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien de paso observó: "Ahí está ya mis adversarios -los conservadores, los neoliberales- que se frotan las manos mientras vaticinan fuertes encontronazos entre nosotros. Desde hoy les advierto: "se van a quedar con las ganas. Yo hablé ya en Valladolid, en Yucatán con el nuevo Presidente de Estados Unidos y tiene la seguridad de que nosotros no le causaremos problema. Y que nosotros no contemplarnos enfrentar problemas con su gobierno".

Era la mañana y López Obrador expresó contento -quizá hasta algo de júbilo- cuando repaso acciones ocurridas el miércoles anterior en la Oficina Oval del Presidente de Estados Unidos. Decisiones del Presidente Joe Baiden que complacieron al principal protagonista de la cotidiana entrevista "mañanera".

"Tal como era de esperarse -desarrollo ante reporteros y público- el señor Biden ubicó como problema de urgente resolución, el que representa para su pueblo, el nuestro y los del mundo entero está "Pandemia de Covid". Ese mal causa terrible daño. Provoca dolor, pena, duelo. Trae la muerte. Estados Unidos tiene una enorme cantidad de contagiados y de muertos.

Concedió López Obrador gran importancia a la determinación de que Estados Unidos cesará en la construcción del ofensivo muro en las mojoneras que separan los territorios de Estados Unidos y México. E hizo notar que, desde hace años, Presidentes estadounidenses -ya demócratas, ya republicanos- ordenaron extender esa barrera. Echó mano de gráficas. Comparó éxito y efectos de la muralla de acero.

Semejante contento mostró López Obrador al referirse a la muy posible Reforma Migratoria que materializará el recién llegado a La Casa Blanca.

"Importa a México ese proceso -diagnosticó López Obrador y citó que "hay en Estados Unidos treinta y ocho millones de individuos cuyos genes tienen origen mexicano. Que residentes de tal condición reciban dos nacionalidades es cuestión justa. Lo mismo que el respeto a sus Derechos Humanos. Es nuestro deber defender a nuestros compatriotas sin importar rango o importancia.

De cara a la crítica situación que provoca en nuestro medio la Pandemia Cobid-19, López Obrador acusó a regímenes anteriores del

"deliberado desmantelamiento del Sistema de Salud de México. "Privatizarlo todo, fue el lema de los gobiernos neoliberales. Y robarse cuanto pudieran, también. Cancelar la matrícula en las Escuelas de Medicina del país. Rechazar a cientos -quizá miles- de jóvenes y aducir " no pasan el examen de admisión". Esta emergencia -la Pandemia Covid-19 nos obligó a actuar con gran celeridad. Para contratar a personal médico. Para dar con médicas, camilleros, enfermeros, técnicos. Esta plaga provocó la contratación -urgente- de más de setenta mil personas.

"Claudia Sheinbaum, quien trabaja muy bien en la capital del país y yo la apoyo mucho, me convidó desde hace tiempo a realizar una gira por distintos lugares de la Ciudad de México. La Pandemia obligó a posponerla. Me interesa ese recorrido porque tengo especial predilección -y gratitud- por sus habitantes.

"Los capitalinos permitieron que yo, un tabasqueño accediese al gobierno de la capital del país. Distinción. Y no quedó ahí la relación. Cuando se procuró mi desafuero, los capitalinos me defendieron. Y ya ni digo cómo me dieron votos en el 2006, en el 2012 y ya ni qué decir el 2018. Sé que se inauguran hospitales en Tláhuac. Que se acelera la construcción de otro en Gustavo A. Madero.

Dio absoluto respaldo al Director del ISSSTE. "Es hijo de Heladio Ramírez López, exgobernador de Oaxaca. Un priista", acusó alguien. Y López Obrador dijo tener depositada su confianza en el vástago del político oaxaqueño. "Además -añadió el Presidente López Obrador- yo tengo muy buena impresión del gobernador Heladio Ramírez López. No por ser priista debe condenársele".

Y sí, Heladio fue un magnífico gobernador de su amada Oaxaca.