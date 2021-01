La Mañanera vista por Reyes Razo | "¡Pues ya tenemos vacuna!"

Vacunas, vacunas, vacunas. De la poderosa transnacional Pfizer. Celebre transnacional que hace poco más de medio siglo descubrió la tetraciclina un antibiótico de "amplio espectro" que se vendía en misceláneas y rancherías bajo la forma de "trociscos de terramicina".

Vacunas, vacunas, vacunas... El Presidente Andrés Manuel Lope se transformó en "Delegado Científico" --antaño "Propagandista Medico", para describir propiedades y virtudes, así como; contraindicaciones de las varias vacunas que para inmunizar a millones de mexicanos su gobierno adquirió en diversos países del mundo.

Presentó con el júbilo y tono deslumbrante del gitano Melquiades que deslumbro durante décadas a José Arcadio Buendía con los fabulosos descubrimientos que llevaba al mítico Macondo. El imán, la lupa, el sextante, el hielo. Y hasta la fórmula para producir el oro.

"¡Pues ya tenemos vacuna para protegernos del virus que tantas muertes y duelos y llantos y tristezas nos acarrea!

Con igual fervor y convicción describió el Presidente López Obrador gestiones de sus colaboradores ante distintos países, en diversos idiomas con variadas condiciones y plazos. Firmas, o actos, promesas que requieren fuertes respaldos en miles de millones de dólares. Arturo Herrera, Secretario de Hacienda asegura que ya los adquirió para evitar fluctuaciones de mercado. Cuatro, cinco mil millones están listos para pagar a farmacéuticas alemanas, rusas, británicas, estadounidenses y chinas.

Secundan al Presidente López Obrador el Canciller Marcelo Ebrard cuyos contactos con el mundo enero y su capacidad de persuasión asombran. Puede ir como Marco Polo y su tío Mafeo por el "Camino de la Seda" y comerciar con el Gran Khan y volver Italia 30 años después cargados de riqueza.

Ayer este país recibió un último cargamento de vacunas Pfizer. Exigencia de la Organización de las Naciones Unidas -- ONU-- de repartir el valioso fármaco a países con escasos recursos económicos y evitar así el acaparamiento de la preciada vacuna.

"Accedí al aplazamiento del compromiso de Pfizer -- narró López Obrador-- de entregarnos las vacunas convenidas, en virtud de que yo mismo propuse a ONU tal trato. Mi opinión conto con gran respaldo de países miembros de esa agrupación de países. Casi unánime fue aquella aprobación. Imposible desconocer mi propio dicho.

A todos prometió López Obrador el beneficio de la vacunación contra Covid. Vacunación universal. Gratuita. El indígena lacandón y el ricachón de Las Lomas de Chapultepec la recibirán, se inmunizarán.

Pidió. "A este pueblo organizado que aquí gobierna aguarde, con paciencia y disciplina la hora en que le corresponda recibir el antivirus. Recomendó mantener los cuidados tantas veces descritos y observar conducta respetuosa." No se salten la fila. No quieran rebasar indebidamente al vecino. No ofendan al prójimo.

" Yo estoy en espera de mi turno. Quizá se cumpla a mediados de marzo. A su tiempo lo comunicare. Y a lo mejor permitiré me filmen o fotografíen a la hora que me den el piquete.