La Mañanera vista por Reyes Razo | "¡Colaboración sí, sumisión no!"

Este miércoles -día en que se cumplieron 35 años de la muerte del novelista Luis Spota "no hay nadie que venda lo que Luis llegó a vender, tirajes de miles y miles de volúmenes", según el editor-poeta-académico Jaime Labastida, el Presidente Andrés Manuel López Obrador formuló deseos de buena Fortuna al nuevo Presidente de Estados Unidos, Míster Joe Biden "que su gobierno haga bien a su pueblo. Vecino nuestro. Hermano nuestro. Que su ascenso a la presidencia de su país ocurra en tranquilidad; fraternidad...

"Nos importa mucho que así ocurra -dijo apenas comenzó a exponer los puntos de su conferencia. La comparecencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez y su Informe Mensual. Que completarían los Secretarios de la Defensa el General Cresencio Sandoval y el Almirante Rafael Ojeda de la Marina Armada de México.

"Pues allá, en Estados Unidos hay treinta y ocho millones de seres humanos cuyas raíces son mexicanas. Individuos a quienes necesidad y quizá hasta el hambre impulsaron a migrar a Estados Unidos en pos de oportunidad de trabajo. Personas que trabajan y contribuyen con su esfuerzo a la grandeza de esa nación. Que su situación migratoria se defina, que no padezcan persecución, que no sufran comportamientos racistas y abusivos y que se respeten plenamente sus Derechos Humanos importa mucho a este gobierno.

"La relación con el nuevo gobierno estadounidense será muy buena -anticipó López Obrador- quien contempla que tres serán los temas a los que Joe Biden atenderá de inmediato: La Pandemia y sus efectos que llenan el mundo de duelo y luto. Estimular la Economía de su país. Hecho que ya que nuestras economías están asociadas, ayudará, beneficiará grandemente a México. Y en tercer lugar el tema migratorio. La materialización de una Reforma Migratoria".

Narró entonces López Obrador que en el año 2012 conoció y habló largo y tendido con el Vicepresidente estadounidense Joe Biden. Tiempo de Barak Obama en la Casa Blanca. Opiné ante Míster Biden que me parecía escasa y en buena medida inútil la raquítica ayuda que Estados Unidos prestaba a México. Y que en realidad este país no necesita que le entreguen helicópteros arcillados, como parte del Plan Mérida.

"Preferible -sugerí a Biden- que Estados Unidos invierta en el desarrollo del Sur-sureste de México y en el progreso de Centroamérica. Tal inversión contribuiría a limitar el flujo de migrantes de esa parte del continente hacia Estados Unidos. Arraigaría en su tierra a esas personas.

"Aquella vez Biden me confió que el Presidente Obama traía en mente llevar a cabo una "Reforma Migratoria". "La haremos en la segunda presidencia de Obama. Requiere mucho trabajo...

"De lo que hablamos, siguió López Obrador. Le escribí una carta. Pliego largo; extenso. Detalles de lo platicado, etc. Aquí se la voy a enseñar a todos ustedes. Saben bien que mi pecho no es bodega. Que yo no me guardo nada, pues nada tengo que ocultar... Y sí. A una seña suya, colaboradores expertos en obedecerle ¡sin más! proyectaron la tan mentada carta. Fue el propio López Obrador quien indicó que fragmentos rezaban cual los platicó.

Mostró gratitud al Presidente Donald Trump. "Fue muy respetuoso con nosotros. Trato bien a México. El problema más peliagudo fue aquel se la subida de aranceles al tomate mexicano. Fue el instante más tenso de nuestro trato. Respetó nuestro rechazo a su oferta de enviar agentes especiales a combatir a delincuentes que frustraron la detención del señor Guzmán Loera. Semejante situación se vivió con los asesinados de la familia LeBarón. Trump nos ayudó mucho: Con la absorción de nuestra contribución a la baja de producción de petróleo crudo en el mundo. Hasta con la entrega del expediente de la DEA contra el General Salvador Cienfuegos Zepeda.

"No tuve oportunidad de telefonearle para despedirme de él, de Donald Trump. Nos respetó mucho. Entendió nuestras razones. México no es colonia. Ni estado-asociado de nadie. Esta es una república independiente, digna y soberana que se hace respetar. ¡Colaboración sí, sumisión no!"