La Mañanera vista por Reyes Razo | "Diálogo y más diálogo"

"Nada de monopolio. Rectoría del Estado, sí. La Iniciativa Preferente del Presidente Andrés Manuel López Obrador -ilustró la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila- no excluye a la Iniciativa Privada. Su participación. Regulación sí que se necesita. Regulación como en el caso de la cannabis. Regulación, sí.

"Diálogo. Diálogo y más diálogo es lo que se precisa para alcanzar acuerdos y que en nuestro medio la Justicia no sea instrumento que sirva a poderosos. Es muy importante que toda persona que se presuma infringió la ley goce de un juicio justo, disfrute del Derecho de Audiencia y se respete la presunción de si inocencia. Así se construye un Estado de Derecho, aseguró.

Realizaciones de la Unidad de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Trabajo muy intenso con pares de toda la república. Urgencia de atender a personas quejosas de olvido, abandono e injusticia. "Ninguna persona puede permanecer lustros en prisión, sin que concluya su proceso", sentenció. Parte de su respuesta sobre ese cautiverio de Israel Vallarta.

Olga Sánchez Cordero urge a ofendidos denunciar. Ir a Ministerio Público. Y que se le atienda. Judicializar las causas. Que se perfeccione e l Nuevo Sistema de Justicia. Que los actores dialoguen cada vez más. En el pasado los fiscales y los defensores y los investigadores ni siquiera se hablaban...

Atribuyó Sánchez Cordero Dávila a la pandemia que Congresos Estatales no den celeridad a la creación de instituciones de Justicia. Sostuvo que corrupción hace impunidad. E impunidad inutiliza a la Justicia. Citó cifras de INEGI. Más del 90 por ciento de los delitos que aquí ocurren quedan impunes.

Describió de "hasta muy brillantes" a defensores de oficio que lamentablemente obtienen sueldos muy bajos en algunas zonas del país. "Los hay que atraen la atención de firmas de abogados muy importantes quienes los atraen con sueldos muy crecidos. Da pena que en regiones de nuestro país reciban un sueldo muy escaso.

Aclaró que el Tribunal Supremo de la Nación -SCJN- no dio "un revés" a la Iniciativa Preferente del Presidente López Obrador en Energía Eléctrica. "La Corte halló elementos para rechazar un decreto. Eso y nada más. Ya se verá -en la Cámara de Diputados- el destino de esa Iniciativa Preferente. No juzgo importante o interesante opinar sobre lo que no existe.

Confió en que el señor Mario Marín -Ex gobernador de Puebla apresado hace unos días en Acapulco y trasladado a Quintana Roo reciba el juicio al que tiene pleno derecho. Evitó la ilustrada mujer formular juicios de índole personal.

"Me cuido. Protejo mi salud. Me nutro. Consumo Omegas. Vitamina Ce. Y no sufro contagio. Faltan a la verdad quienes aseguran que me ausenté de la Secretaria de Gobernación. No falto a mi oficina desde que el Presidente López Obrador me encargó esta responsabilidad. Estoy al tanto de lo que sucede.

"Tendré el honor de representar al Presidente López Obrador el día 5 de Febrero en Querétaro. Celebraremos un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La conferencia "mañanera" será entonces muy breve. En un helicóptero viajaré con los Secretarios de Defensa y Marina."