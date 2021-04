La Mañanera vista por Reyes Razo | "Me marcharé a mi casa en Palenque"

Ahí estaba. En el centro de la plataforma que emplea para -mañana a mañana- revisar ante periodistas la situación del país. Ahí estaba. Sin saco. En mangas de camisa. Conservaba la corbata y cómodo en una silla escuchaba instrucciones, inquietudes, recomendaciones que una mujer soldado le transmitía. "¿Sufrió fiebre, mareo, dolor de cabeza en las últimas horas? ¿Es usted alérgico a antibióticos? Y la misma mujer dejó desnudo el brazo izquierdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador le aseó con algodón empapado en alcohol la región y con gesto sobrio -profesional- le aplicó la delgada aguja. La vacunación había concluido.

Y López Obrador abandonó el escenario. En privado junto a su médico Jorge Alcocer, en sus aposentos privados reposaría los treinta minutos que la mujer soldado recomendara. "Para observación. Para ver qué efecto le hace...

Sociedad Detrás de las trincheras Covid, los “soldados” no se rinden

Eso ocurrió en el Palacio Nacional alrededor de las 9:20 de la mañana. Hora que finalizó la "mañanera".

Quedó atrás el momento en que el Presidente López Obrador reveló que "sé muy bien que el pueblo y que el pueblo quita. También que el pueblo me puso aquí. Y en virtud de que no soy hombre al que fascine el dinero, la parafernalia del poder, ni el ejercicio del poder por el poder mismo, en el mismísimo instante en que la mayoría del pueblo dejara de apoyarme o ya no me quisiera, me iría de inmediato a mi finca en Palenque.

"Calculo -reveló - irme al término de este encargo en el año 2024. Recuerdo a todos los mexicanos que mi gestión no concluirá el día último de noviembre de ese año, sino dos meses antes del 30 de septiembre.

"Me marcharé a mi casa en Palenque. Allá me quedaré. Cumpliré la misión que el pueblo me encomendó y me marcharé para siempre. Me jubilaré. Con mi paga de exempleado y lo que dé el gobierno como Ayuda a Adultos Mayores, sobreviviré. No volveré a intervenir en política. Ya en Palenque me encerraré a escribir un libro. Acerca del pensamiento Conservador. Presente entre nosotros desde el siglo XIX.

"Yo estoy aquí -sentenció, muy severo su tono de voz, muy duras sus facciones- para realizar la Transformación de México. Una tan profunda como las tres anteriores. Imposible imaginar una Guerrea de Independencia sin el cura Miguel Hidalgo. Una Reforma sin la estatura de Benito Juárez y los liberales. Y sin Francisco I. Madero no habría ocurrido el alzamiento contra Porfirio Díaz. De tal hondura es la 4T. Sus objetivos y fines y avances están a la vista.

"Trabajo muy intensamente para eliminar la monstruosa desigualdad que aquí se padece. Laboro sin descanso para que mi país no sea botín de unos cuantos. Mi esfuerzo procura que México, su pueblo no tenga amos. Aquellos que se apropiaron de su voluntad y lo vieron con desdén. Los conservadores. Ellos, mis adversarios no entienden, no quieren al pueblo. Ellos se oponen a que se destine dinero al pueblo. Son contrarios a que se destine dinero a becas, salud, auxilio a pobres, apoyo a niños discapacitados, becas a estudiantes marcadamente pobres. "Populismo" llaman a esas prácticas. Si se les destinaran a ellos esos recursos serían tenidos por "fomento, apoyo, subvención" muy merecida.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

AMLO se vacuna contra el Covid-19 / Foto: Omar Flores | El Sol de México

"Mis adversarios -y muchos medios de información- claman porque la autoridad electoral me silencie. Acepto la veda. No me referiré a ningún partido, ni a ningún programa. Pero si defenderé a la Democracia. Por todos lados diré que no toleraré que la próxima elección se manche por un fraude electoral. No me cansaré de advertir que el fraude electoral es ya un delito grave. Quien incurra en tal falta irá derechito a la cárcel. Al "bote", para ser más claro. Y no tendrá derecho a salir bajo fianza. No toleraré que se trafique con la necesidad o el hambre del ciudadano. Nada de cambalache de tinacos y despensas por votos. Acuérdense: Sobre advertencia no hay engaño. El que la hace...la paga".

Se dejó aplicar la vacuna anticoronavirus. ¡Anímense aquellos que dudan! La vacuna ayuda. Puede salvar vidas. Eso sí. Todos son libres. Y todos saben elegir".