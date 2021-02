La Mañanera vista por Reyes Razo | "Cooperamos; nos entendemos"

“¡Hasta el Papa Francisco intervino en la durísima negociación de la Deuda Externa Argentina!”, reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador- Al describir intensos cabildeos -en los que él mismo participó-para conseguir una importante "quita" a su elevado monto.

"Cooperamos; nos entendemos. El Presidente de Argentina Alberto Fernández me solicitó ayuda y yo me dispuse a hacer cuanto pudiera. Se dio la circunstancia de que conozco al Presidente de los Fondos de Inversión. Poderosa entidad que presta a países urgidos.

"Era, fue que el gobierno argentino anterior endeudó fuertemente al país. En régimen anterior confió en su reelección. No ocurrió así La nueva autoridad se halló en terrible conflicto. No podría pagar.

"Buena parte de ese fenómeno -juzgó López Obrador - debe atribuirse a organismos financieros internacionales. Emplean un "doble discurso". Tientan con sus ofrecimientos de préstamo para alivio o desarrollo de una economía, pero en el fondo intentan "meter su cuchara" en la vida política del país. En buenos términos esos banqueros del mundo deben apechugar con sus errores".

"Invite al Presidente Fernández a que participe en el festejo de los 200 años de la Consumación de la Independencia de México. Ocurrirán en Iguala, Guerrero. El Presidente Fernández llegó a nuestro país en las primeras horas del lunes. Tiene planes para reunirse con inversionistas y hombres de negocios de México.

"Fue muy oportuna -y yo la agradezco mucho- su generosa invitación a que participáramos en la adquisición y uso de la vacuna antivirus rusa. El Presidente Fernández nos habló de ello y recibió al Doctor Hugo López Gatell a quien describió detalles del fármaco. Gesto que me llevó a chalar con el Presidente de Rusia Vladimir Putin.

Llegado a este punto de su conferencia matinal cotidiana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó: "Hace tiempo yo puse ante los ojos de la ONU que impidiera el acaparamiento de las vacunas anticoronavirus. Que se distribuyeran a todos los países. Y hoy contemplamos como una decena de naciones se apropia del 80 por ciento de las vacunas. Otras 70 somos dueñas del 20 por ciento. Y tenemos enfrente a 120 países que no son dueños de ni siquiera una dosis

"México cuenta con la ayuda muy importante de China, Rusia e India".

López Obrador convocó a distintos colaboradores a explicar de viva voz los alcances de sus programas y acciones. La flamante Secretaria de Educación Pública, la Secretaria de Trabajo, el responsable de los Sembradores de Vida, los repartidores de becas.

Le apenó la muerte del Senador del estado de Morelos Radamés Salazar. "Emparentado con el vigoroso luchador magisterial Othón Salazar quien encabezo en 1958 el Movimiento Revolucionario del Magisterio por lo que conoció cárcel y persecución sin fin. Nacido en Alcozauca, Guerrero, el Profesor Othón Salazar alcanzó años -décadas - después una curul en San Lázaro.

También enlutó su ánimo la muerte de elementos de las Fuerzas Armadas Nacionales que el domingo anterior viajaron en un avión a Veracruz. El aparato vino a tierra. Sus ocupantes perecieron.

Criticó que sus adversarios -neoliberales, conservadores- impulsaran campañas contrarias a su exhorto/invitación a la población de ahorrar energía eléctrica entre las 18 y las 23 horas. Tiempo de gran demanda el fluido. Ante la escasez de gas para el funcionamiento de plantas de luz, las nevadas en Estados Unidos y el encarecimiento -subió hasta un cinco mil por ciento el precio de la unidad de gas- "el pueblo ayudó. Nuestros adversarios instaron a usar más luz. Y dormir con la luz prendida.

Desdeñó a sus contrarios. E hizo el boceto de un auténtico líder. "Va siempre al frente del pueblo. Puede arriesgar su vida. Sin embargo, no puede exponer la de ninguno de sus seguidores. Un auténtico dirigente aprende. Ser opositor es una suerte de aprendizaje. El que encabeza un movimiento no se separa de los suyos ni para dormir. Ahí, a campo raso, comparte el descanso con los que lo apoyan. No actúa -como dice Chava Flores- como La Bartola. "Ahí te dejo estos dos pesos... Nada. SE planta y comparte. Y está al tanto.

Un líder cuida todo. No puede hacer -quedar - en ridículo. Hace años en mi lucha, junto a muchos, la fuerza civil se preparó para echarnos del sitio que ocupábamos.

"Se nos dejaron venir con su muro de plástico duro, grueso, resistente. , Y yo al frente. Nos obligaron a retroceder… ¡Áreas...Atrás...Atrás!

"Y me soltaron un toletazo. Me agache para hurtar el cuerpo. Y ¡zas! Y me di cuenta de que se me zafó un zapato. Me agaché más para atar la agujeta. ¿Cómo iba yo a salir del trance sin un zapato? ¿Hazmerreir? ¡Nunca!

"Soy por mis ideales y convicciones. Los conservadores se opusieron siempre a mi lucha. Pero fiaron en que ya en este encargo, me obligarían a "entrar al aro". ¿Qué? ¿Perderme, traicionarme, yo?

"Les digo a mis adversarios -que son verdaderas ratas- que les falta mucho, pero mucho para dárselas de verdaderos líderes.