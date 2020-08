La Mañanera vista por Reyes Razo | "No hay hambre en México"

Un, dos. Un, dos. La escolta ejecuta con precisión los estrictos giros y movimientos que la marcialidad exige. Son un puñado de jóvenes escolares los que custodian la Bandera Nacional. Severa ceremonia en el Palacio Nacional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insta a padres de familia a auxiliar a sus hijos en el muy distinto proceso educativo. Adiós al pizarrón y al gis. Un minuto de silencio por los profesores y educadoras muertos por el coronavirus. Palabras del Secretario Moctezuma Barragán. Himno Nacional. Aplausos. ¡Ya está! Ya comenzó el año escolar 2020-2021. Treinta millones de educandos del jardín de niños al Bachillerato y su equivalente frente al televisor, computadora y teléfono móvil.

Ricardo Sheffield -Procurador del Consumidor- explica que su oficina se opone abusos. Prefiere convencer castigar. ¿Escasea el oxígeno? ¿Se encarece? No es culpa de sus productores. Ocurre en todo el mundo. Aquí, culpa de mexicanos adinerados que lo adquieren "por si las moscas" y lo almacenan. No hay muchos tanques. No compren lo que no necesitan, recomienda.

"Los conservadores me heredaron un tiradero. ¡Uf! ¡Qué difícil es enderezar entuertos! En eso estoy. Concedieron permiso a una cervecera extranjera que la produciría para exportar a Estados Unidos. Funcionaría en Mexicali. ¡Donde escasea el agua para consumo humano! Pies nooo. Nooo. Imposible. No será. Aunque procuren darle la vuelta. No será”.

“Bien sabían -desmenuzó López Obrador- que realizaban un trato indebido”. Riesgo calculado. Se evitó ese enjuague. Cabe aquí el refrán que reza: "Tanto peca el que roba la vaca como el que le sujeta la pata". ¿Quieren instalar la cervecera exportadora? Vayan al Sureste. Ahí abunda el agua. Del Grijalva; del Usumacinta. ¿Quieren? Ahí si hay permiso”.

López Obrador se mantiene firme en su apreciación. "La estrategia adoptada para enfrentar la crisis sanitaria y la definida para reactivar la economía es del todo exitosa. No se saturan los hospitales. Pesa, sí, la muerte de las personas infectadas. Aunque es menor su número si se compra con los fallecidos en Estados Unidos, España, Chile, Reino Unido. Números que sirven al coro de los conservadores que llevan un conteo fúnebre. Las primeras planas de sus periódicos son idénticas. El domingo vinieron l Zócalo los de FRENA. La autoridad les prohibió que estacionaran sus automóviles en la "plancha". Ya era hora. Yo le voy a regalar un consejo a esos opositores. No cobraré la asesoría: Par ser verdadera oposición es recomendable dejar en el cuarto de cachivaches la violencia. Sigan el ejemplo de Gandhi. El de Nelson Mandela. O el de Martin Luther King”.

"No hay hambre en México. La pandemia no afectó la producción agropecuaria. Disminuyó la industrial. Se afectó a los servicios. Al turismo. Pero se cuidó -como nunca antes se hizo- que los pobres no pasaran graves apuros. Se anticiparon pensiones y apoyos a los adultos mayores. Se cubrieron becas a niños y niñas discapacitados. Los pobres adquirieron lo básico”.

"Revisaré la concesión que por cien años se otorgó una empresa privada para que maneje el Puerto de Veracruz. La responsable de los puertos mexicanos es Rosa Icela Rodríguez. Quienes usufructúan esa concesión dan a la Hacienda Nacional un 8 un 10 por ciento”.

"Yo aspiro a que este, mi gobierno, se recuerde por su infatigable lucha --------como no se ha hecho nunca en siglos- contra la corrupción y la impunidad”.

"Para ello cuento con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. Sedena y Semar con la Guardia Nacional. A diario trabajo por la seguridad y la paz de los mexicanos. Heredé muchos, grandes problemas. Los conservadores no atendieron al pueblo. No resolvieron. ¿Cómo iban a hacerlo si aquí gobernó la delincuencia?”