La Mañanera vista por Reyes Razo | "Urdir venganzas no está en mí"

"Eso de odiar, guardar rencor, añejar resentimientos, urdir venganzas no está en mí. Prefiero la felicidad. Se dice que ante ofensas, perdón y olvido. Me quedo con el perdón y rechazo el olvido. Tengo adversarios. Los conservadores quieren mi mal. No les caigo nada bien. No me ven con buenos ojos. Exageran mis defectos. Me tildan de iluso. Se mofan de mi lentitud al hablar. Son mis adversarios capaces de inmoralidades. Lo es medrar con el número de los muertos por Covid. Llevan su propio conteo. Llegan al "amarillismo". No respetan dolor de familias y amigos...

Ahí estaba el Presidente Andrés Manuel López en un repaso a los sentimientos. A la forja de un líder. A la mudanza de individuos. "Era yo temprano opositor y ya me tundían mis adversarios. Entendí que debía resistir. Que mi fortaleza está en ideales; en convicciones. Y también que está en la condición humana el mudar opinión. Contemplé luchadores fervorosos luchadores por el cambio que ansiaban ocurriera ¡ya! Preparados participantes activos de movimientos estudiantiles o de mayor rango. Presencié su metamorfosis. Desembocaron en la ultraderecha. Puedo confiar también que, en veces, algunos de mis más tenaces adversarios optaron por unirse a mi causa.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Política AMLO anuncia creación de comisión para control de presas

López Obrador conjugó pretérito y presente. Contó que está en las páginas de la Historia de México la conducta del pintor jalisciense José Clemente Orozco. "Caricaturizó Orozco a Madero. Ingenio y trazos lo enanizaron. Halló, dibujó gigante Porfirio Díaz. Un artista archiconservador. Y más tarde el vigoroso muralista que reivindicó a humillados a olvidados. Así son las cosas...

"Sé muy bien que ms adversarios quieren mi perdición. Que me vaya muy mal. Les irrita la pérdida del poder. Y echan de menos sus cuantiosos beneficios. Mis adversarios eran el poder. El poder era suyo. Y su palabra no conoció réplica. Sus juicios eran definitivos. Ni quién les arrebatara la palabra. Hoy hay otro tiempo.

"Ser opositor firme en ideales y convicciones me permite apreciar que la vida y la obra de un dirigente sólo se puede y se debe juzgar cuando ocurre su muerte. Hora final. Tiempo de balance. Sopesemos, analicemos que de bueno o malo hizo. Si consiguió o no cumplir a cabalidad con sus promesas. Ya se sabe no es bueno ni recomendable guardar el vino nuevo en odres viejos.

Anunció ayer mismo que se creará la Comisión Para el Manejo de las Presas del Río Grijalva. Evitar inundaciones por aguas embravecidas en poblaciones de Tabasco será su misión. Se planea que las presas Angostura, Malpaso, Chicoasén y Peñtas permanezcan sin agua durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. "Vacíos sus vasos -explicó López Obrador- recibirán las aguas de la temporada de lluvias. No será necesario derramar millones de litros sobre las poblaciones", dijo.

Describió "cordial" la atmósfera que rodeó el lunes a la reunión que, para ordenar justo, adecuado funcionamiento de la subcontratación de personal -el llevado y traído "outsourcing", ocurrió n el Palacio Nacional. "Esta semana

se destinará a analizar ese ordenamiento. Se tendrá uno mejor. Mejorará los trabajadores. Evitará la evasión fiscal. Y no habrá lugar para la corrupción".

Fragmentos de la conferencia "mañanera" de la fecha, ocurrida en Palacio Nacional.