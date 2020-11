La Mañanera vista por Reyes Razo | "Esta violencia es fruto podrido, herencia del neoliberalismo"

Las mujeres mexicanas están que trinan. Casi echan chispas. Protestan; exigen. "¡Ya basta!", dice su indignación. Gritan su cólera. No aguantan más. Bruscas cuentan historias de indiferencia, incredulidad y burla a sus penas. Machismo. Autoritarismo. Ignorancia. Burocratismo. Violencia oficial. Mujeres enlutadas.

Madrugaron y se presentaron en el Palacio Nacional. "Di de la No Violencia a la Mujeres". Lo decretó la ONU. El Presidente Andrés Manuel López Obrador señala a la Abogada Olga Sánchez Cordero. "Es la primera vez que una mujer es Secretaria de Gobernación. Nunca antes la Fiscalía de la Ciudad de México está en el talento y experiencia de una mujer. Pronto, Rosa Icela Rodríguez ocupará el cargo de la Secretaria de Seguridad. Observen que es mayor el número de mujeres en el Gabinete Presidencial. Ya en mis días de gobernante de la Ciudad de México ocurrió tal circunstancia...

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sociedad Dos alcaldes inauguran la lista negra de agresores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador busca -y halla- la veta que lo lleva a la repugnante corrupción. "Esta violencia que recorre -estremece- al país entero, es "fruto podrido" herencia del neoliberalismo. Esa doctrina -que ya fracasa- redujo a nada los principios y valores de nuestra sociedad. Impuso la idea, el afán de enriquecerse a como diera lugar. Aspiración inhumana e inmoral. Privó el ansia de poseer, presumir, derrochar.

"Se acentuó la desigualdad económico y social en nuestro país. Llegó a ser "monstruosa". Neoliberalismo que frustró a generaciones de jóvenes. Hombres y mujeres sin horizonte. Sin perspectiva de vida. Postergados vivieron la humillante categoría de "ninis". Ni estudiantes. Ni obreros productivos. Sin aula. Sin empleo. "Ninis". Sin familia.

"Neoliberalismo que liquidó cimientos de familia. La comunidad mexicana dejó de lado sus valores. Maltrató a sus adultos mayores. Sepultó principios de civismo. La honradez y el trabajo se tornaron cisco. El crimen se hizo refugio de jóvenes desorientados.

"¡Ah que bien se vive con la conciencia tranquila!" -recomendó López Obrador. Creo que es nuestro máximo tribunal. La buena conciencia nace de portarse bien. De no dañar a nadie. En mi régimen no hay persecución de personas que se normen por ideas políticas muy diferentes. Yo, que durante michos años me marqué opositor al régimen me negaría a mí mismo.

"Soy muy atacado. Ya ni me entero. Me llueven críticas. Las dejo de lado. Yo tengo mi conciencia muy tranquila. Rio. cómo, duermo. Críticos que lanzan puyas a mi esposa. A mi familia. En veces desconsideradas. Imitó a Ponciano Arriaga que llegó a decir: "Mientras más me atacan, más me fortalecen. Debo proteger a todos los mexicanos. Es mi obligación. Y a diario trabajo en ello. Pasará mucho tiempo en que vivamos el sufrimiento de las mujeres,

Fragmentos de la conferencia "mañanera" de la fecha, ocurrida en Palacio Nacional.