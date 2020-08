La Mañanera vista por Reyes Razo | "¿Y por qué no he de ir a Cadereyta?"

"¿Y por qué no he de ir a Cadereyta? -planteó ante Jaime Rodríguez el Presidente Andrés Manuel López Obrador- ¿Pues no que los habitantes de Cadereyta están contra la refinería de Pemex porque contamina el ambiente? Por eso voy. A dar la cara. Yo no soy avestruz para hundir la cabeza en la arena. Un servidor público -sentenció- debe hacer a un lado banderías. ¡Debe servir a todos!

Don Jaime Rodríguez, gobernador del estado de Nuevo León alterna buenas maneras con rudas exigencias. "Tenemos diferencias. Opiniones encontradas. Gracias al Ejército Mexicano. Opera tres hospitales. Hace poco nos destrozó un huracán. Ojalá se activen los fondos que remedian desastres.

Política INE espera pruebas en casos de Pío López Obrador y Emilio N

López Obrador aguanta callado. A si hora elogia el carácter de los norteños de Nuevo León. Exalta su altivez. "Propia de hombres libres; voluntariosos". Describe charlas con empresarios que traspasan el Cerro de la Silla y se asocian con productores de Estados Unidos y Canadá. "Dialogamos y dispusimos medidas sanitarias que permitieran reabrir sus fábricas. Yo admiro a los empresarios de Nuevo León. Son auténticos hombres de empresa. No como algunos que se dan aires de empresarios y no pasan de ser gestores, cabilderos que se las echan de influyentes".

Pero halló espacio para recordar que, en la elección del 2006, "un gobernador llamado Natividad González Parás s prestó al fraude. En el municipio de Guadalupe -detalló López Obrador- ocurrió que en una casilla en l que se depositarían 400 votos, Felipe Calderón obtuvo ¡600!". Meneo la cabeza medio resignado.

Advirtió que ni él, el Presidente de la República ni ningún miembro de su gabinete acosa, persigue, censura, o maniobra contra reporteros, editorialistas, lectores de noticias, caricaturistas. "Esta Transformación Nacional respeta por entero las libertades. La de expresión esencial a la democracia. Democracia que s finca y arraiga. Esta no es ninguna dictadura.

Mis opositores, mis adversarios los conservadores se dan traza para atacarme. sí, soy el Presidente de México más atacado.

"Hallo que están en su derecho. Yo, a mi vez me reservo el de réplica. Conservadores. Su doctrina es la hipocresía. Su afán el dinero. El poder. Son corruptos. Están muy enojados. No me pueden ni ver. Tienen razón. Perdieron privilegios. Estaban en el paraíso.

Justicia Juez pide no validar asamblea general de Cooperativa Cruz Azul

"Pluralidad es exigencia de la Democracia", -definió. "Hagan memoria. El gobierno de Flipe Calderón hostilizó al periodista José Gutiérrez Vivó. Le hizo la vida imposible. Maniobró para arruinarlo. Tuvo que irse al extranjero. Ve a Gutiérrez Vivó en Estados Unidos. Mi gobierno revisa ese caso. Se le hará justicia.

"Y el gobierno de Enrique Peña Nieto se las ingenió para acallar la comunicadora Carmen Aristegui. Cercanos a Peña llevaron adelante y consumaron la maniobra.

"Nunca perseguí, ni acosé, ni censuré a informador alguno. Hoy todos pueden decir lo que quieran. Es este, un régimen de libertad

"¡Ah, como quisiera yo que se desterrar par siempre de nuestra vida política el fraude electoral! Que se hiciera verdad el respeto al voto. A la voluntad del pueblo.

"Significaría - siguió jubiloso López Obrador- que en este país se abatió la desigualdad social. Que en México no hay tortura. Ni masacre. Ni corrupción.

Sociedad Mexicanos se ofrecen de voluntarios para probar vacuna rusa

Sociedad En medio de la pandemia, se jubilan 15 mil maestros