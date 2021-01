"Mañaneras" son informativas, no vamos a hacer actos de propaganda: AMLO

Luego de defender que sus conferencias mañaneras sólo son informativas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló está mañana que no hará ningún acto de propaganda para no influir en el proceso electoral.

De nueva cuenta, el mandatario criticó desde Palacio Nacional el actuar del presidente del INE, Lorenzo Córdova por "hacerse de la vista gorda" y supuestamente ignorar intromisiones de pasados gobiernos en los procesos electorales.

"No debe confundirse propaganda con información. Pregúntenle a la gente si quiere que ya no haya mañaneras, antes muchas cosas no se sabían por el control del viejo régimen, nada más daban a conocer lo que les convenía, hoy las cosas han cambiado, no vamos a hacer ningún acto de propaganda pero sí vamos a estar informando sobre lo que tiene que ver con el bienestar en general", afirmó López Obrador.

A su vez el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer explicó que el INE debe explicar en qué las conferencias mañanera vulneran la neutralidad en el proceso electoral.