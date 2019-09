AMLO me invitó a trabajar en su equipo: Manuel Espino

Tras una larga sesión, el Cabildo de Naucalpan aceptó la renuncia de Manuel Espino a la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento de Naucalpan y será sustituido por el secretario del Ayuntamiento, Mauricio Aguirre.

En una carta dirigida a la alcaldesa Patricia Duran, Manuel Espino informó que desde el pasado mes de julio el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo invitó a formar parte de su equipo en la Presidencia de la República.

“Me solicitó desde el 27 de agosto presentarme en la Presidencia de la República, donde me invitó directamente a incorporarme a su equipo de gobierno para ayudarle en su gestión presidencial, le confieso que la diferencia y generosas expresiones con que me distinguió nuestro mandatario me sorprendieron y honraron, como ciudadano que cree en él y su proyecto de Nación; le agradecí y le confesé que me resultaba difícil dejar de acompañarla como secretario de gobierno, por la gran amistad que nos une y del equipo que juntos hemos formado por años”, señala en su carta dirigida a Patricia Duran.

Algunos de sus colaboradores comentan que se va a incorporar al Gobierno federal, como delegado federal en el Estado de Durango, lugar donde nació.

Espino Barrientos estuvo en el PAN hasta el 2010, cuando fue expulsado por atentar contra los principios y organización del partido; como líder de su partido llevó la campaña de Felipe Calderón Hinojosa y favoreció el tema del voto útil a favor de Peña Nieto en 2012 para arrebatarle la presidencia a López Obrador.

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Cabildo también se autorizó la remoción de la secretaría de Ecología, Desarrollo Económico, y el nuevo nombramiento de Mauricio Aguirre Lozano como secretario de Gobierno.

