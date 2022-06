Marcelo Ebrard anuncia que es positivo a Covid-19

Mediante sus redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard informó esta tarde que dio positivo a Covid-19, por lo que se mantendrá aislado, trabajando desde su casa.

"En mi prueba de hoy salí positivo de COVID-19. De modo que estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de que preocuparse. Hoy no estuve en Gabinete de Seguridad. Les voy informando", señala en su tuit.

En mi prueba de hoy salí positivo de COVID-19. De modo que estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de que preocuparse. Hoy no estuve en Gabinete de Seguridad. Les voy informando. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2022

El día de ayer, domingo 20 de junio, el canciller estuvo de visita por Guadalajara con motivo del Encuentro de Diputados Locales y Regidores de Morena, ahí recibió el apoyo de simpatizantes, que ya lo colocan como "presidente".

En el encuentro puede verse que nadie usa cubrebocas y se aprecia que la mayoría de asistentes no cumplieron con las medidas de sanidad.

Así también, los asistentes que representaron a todos los estados del país, le aplaudían, mientras él y su esposa, quien estuvo sentada a su lado durante todo el evento, sonreían y en algunas veces se ponían de pie para saludar.

"Propiamente no es un destape, porque ya cinco veces se ha mencionado y he estado en muchos eventos y el objetivo hoy era iniciar diálogos con la representación local de diputadas y diputados".

Le apostará a la encuesta que el próximo año harán al interior de Morena, donde afirma, tiene preferencia y el tema de género no será impedimento para alcanzar la candidatura, por encima de Claudia Sheinbaum, a quien afirma, ya superó en simpatías dentro del partido.





Claudia Sheinbaum da positivo a Covid por segunda vez

Otra funcionaria que dio positivo a Covid-19 fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó el pasado 15 de junio, que resultó positiva a la prueba Covid, por lo que mantendrá su trabajo a distancia.

Durante ese lapso, la mandataria visitó diversos estados de la República. Los últimos que visitó fueorn el Estado de México y Tlaxcala. En el EdoMex, durante un mitin de Morena realizado en Toluca, se cree que pudo haberse contagiado ya que Sheinbaum no fue la única contagiada, el diputado Faustino de la Cruz, confirmó que dio positivo a Covid-19 horas antes que la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Ambos participaron activamente sin cubrebocas en el evento político masivo de Morena.

Varios que estuvieron cerca tendrían que realizarse la prueba, sin embargo, no se ha confirmado que el contagio pudo ocurrir en ese momento.

Con información de El Occidental









