No habrá aplicación de aranceles de Trump, confirma Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard confirmó lo dicho por Trump en su cuenta de Twitter; los aranceles quedaron suspendidos indefinidamente.

"No habrá aplicación de tarifas por parte de EU el lunes. Gracias a todas las personas que nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México", dijo el canciller mexicano en redes sociales

No habrá aplicación de tarifas por parte de EU el lunes. Gracias a todas las personas que nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 8, 2019

Al término de la reunión con autoridades de EU en el Departamento de Estado de Washington, el canciller apuntó que México reforzará sus leyes migratorias; se desplegará la Guardia Nacional en la frontera sur; nuestro país apoyará y acogerá a los indocumentados que tengan trámites pendientes con Estados Unidos y se desarrollará la zona del triángulo de Centroamérica.

"México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional dando prioridad a la frontera sur", precisó el funcionario.

El despliegue de la Guardia será prioritario en estados con mayor incidencia criminal como Guanajuato, Michoacán y Jalisco / Foto: Cuartoscuro

Más adelante, dijo que "México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, incluyendo el intercambio de información y acciones coordinadas, a fin de proteger la frontera en común".

"Aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo, serán retornados sin demora a México donde podrán esperar la resolución de solicitudes de asilo", comentó sobre los migrantes.

Foto: Reuters

Por otra parte, Ebrard anunció que México ofrecerá apoyos a los migrantes; "México ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y la educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional".

En caso de que las medidas inmediatas para la reducción de migración ilegal no den resultados, "México y Estados Unidos continuarán conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos."

Finalmente Estados Unidos se comprometió a apoyar al plan de desarrollo del triángulo de Centroamérica propuesto por López Obrador.

"México y los Estados Unidos liderarán el trabaja con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura".

Estados Unidos gana

Luego de las álgidas negociaciones durante la última semana, México ha cedido a los requisitos de Trump sobre endurecer las políticas contra los migrantes

El presidente Donald Trump dijo el viernes por la noche que Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo sobre inmigración, y que los aranceles punitivos que amenazaba imponerle quedan "suspendidos indefinidamente".

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

"Me complace informarles que Estados Unidos ha logrado un acuerdo firmado con México. Los aranceles programados para ser implementados por Estados Unidos el lunes, en contra de México, están suspendidos indefinidamente", dijo en Twitter.

"México, a su vez, acordó tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal que viene de México a Estados Unidos", agregó.

