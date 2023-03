Marcelo Ebrard descarta tensión con EU por propuestas de fuerzas militares de EU en el país

El canciller, Marcelo Ebrard se pronunció este jueves en contra de las intenciones de los congresistas republicanos Lindsey Graham y John Kennedy, quienes han propuesto el uso de las fuerzas militares de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a los cárteles mexicanos y aseguró que este tema no es algo que tense la relación con la Casa Blanca.

Primero, a través de su cuenta de Twitter, el responsable de la diplomacia mexicana calificó como “inaceptable y contrario al derecho” la intención de los republicanos estadounidenses y manifestó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, quien durante su conferencia de prensa diaria lanzó un ultimátum contra dicha propuesta, al referirse a ella como un intento de intervencionismo.

Puedes leer: Estrategia contra fentanilo, eje de reunión entre AMLO y asesora de la Casa Blanca

Marcelo Ebrard agregó en su mensaje que el gobierno mexicano ha reforzado las medidas en el combate contra las drogas, principalmente el fentanilo, por lo que vio como algo inviable la intervención de las fuerzas estadounidenses.

Sociedad EU busca declarar cárteles como terroristas, ¿qué implicaría y por qué México se opone?

Posteriormente, durante una entrevista con medios de comunicación luego de reunirse con la asesora presidencial para Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall y el presidente López Obrador en Palacio Nacional, el canciller descartó cualquier tensión con la Casa Blanca por este asunto y reiteró que la propuesta republicana se hace con fines electorales.

“No, no hay tensión con Estados Unidos porque esa es una declaración de senadores republicanos, pero no es el gobierno de Estados Unidos. Los republicanos plantean algo que saben de antemano que no es realizable, y lo plantean porque esa es su campaña electoral y creen, piensan que atacar a México y culparlo de cosas que México no tiene… no solo no tiene la culpa sino que le estamos ayudando”, afirmó el canciller.

Destacó, así mismo que de no hacerse logrado todas las incautaciones de fentanilo en México, esas pastillas estarían hoy en Estados Unidos y habrían causado miles de muertes en el vecino país.

El canciller destacó que entre lo acordado de la reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, ambos países lanzarán una campaña binacional para informar a los jóvenes sobre el riesgo del fentanilo. Se trata, dijo, de la primera en su tipo en la historia de relaciones entre las dos naciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además de este acuerdo, el canciller reveló que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez fue nombrada por el presidente López Obrador como contraparte de Sherwood-Randall y que ambas partes pactaron reunirse, en fecha aún por definir, en Washington para revisar los avances de cooperación en tema de seguridad bilateral.

Ebrard casaubón aseguró, además, que durante el encuentro de hoy, no hubo reclamo por parte de la delegación de la Casa Blanca sobre el asesinato de dos estadounidenses en Nuevo Laredo, Tamaulipas y por el contrario, reconocieron que se actuó de manera eficaz y rápida.