Soy una gente capacitada, entrenada y emocionada de hacer las cosas bien: Marcelo Ebrard

“Respeto, altura de miras y claridad”, es el mensaje de Marcelo Ebrard a sus rivales políticos de Morena, principalmente dedicado a Claudia Sheinbaum, quien ha sido señalada como la corcholata favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En los últimos días, los mexicanos han sido testigos de las transformaciones de imagen y de discurso del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México; del hombre a cargo de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y del senador Ricardo Monreal.

Todos los días más activos en los medios masivos, esquivando intrigas minuto a minuto y lanzando ofensivas para hacer daño en las carreras políticas de los que alzan la mano, en tiempo real. Es una competencia interna que parece que cada día que se acerca al 2024 se torna más agresiva. Los bandos van tomando forma.

El canciller Ebrard niega que los dados en Morena estén cargados a favor de Claudia Sheinbaum. / Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Una y otra vez, Marcelo niega que ya esté decidida la candidatura de Sheinbaum desde Palacio Nacional. Y una y otra vez niega que vaya a declinar a favor de ella. Rechaza que ya se haya elegido al candidato o candidata. Dice que no. No lo acepta.

Es más, asegura que si es por encuestas como se propone en el Movimiento Regeneración Nacional, que encabeza su otrora aliado Mario Delgado, él va ganando y no hay nada más que temer.

Hay una ventaja en esta contienda, dice, todos son evaluables, no se lanzan puras promesas.

El hoy titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores medita sobre el proceso rumbo a la elección presidencial del año 2024, acepta que ya está en campaña y es cuidadoso con las palabras.

—¿Canciller, por qué los mexicanos deben votar por usted?—, le preguntamos a Marcelo Ebrard, tomando en cuenta que los aspirantes de la 4T ya están en campaña para cosechar votos.

—Bueno, ahorita no está la votación todavía, pero tú dirás bueno por qué estoy compitiendo. Yo soy una gente que se ha formado durante un largo periodo frente a muy diversas adversidades, viendo diferentes tipos de circunstancias. Desde el sismo del 85, la reconstrucción, hasta la crisis de seguridad en la ciudad. Y ahora pues las negociaciones con Estados Unidos muy complejas, y luego pues conseguir las vacunas (Covid-19), también muy complejo. Entonces, yo diría que yo me sé a mí mismo que soy una gente capacitada, entrenada y emocionada de hacer las cosas bien. Por eso estoy aquí.

—¿Cuál es el factor que cree que puede explotar para hacer campaña y para convencer a los mexicanos?

—Necesitamos resultados y tenemos una gran oportunidad internacional, necesitas conocer bien al mundo, necesitas tener capacidad para traducir los objetivos en resultados.

—¿Cómo está funcionando el gobierno, hoy, cuando ya hay una definición de quiénes son corcholatas y quiénes no? ¿Qué debe pasar con aquellos que están asumiendo ya una candidatura?

—Yo creo que Morena lo que tiene que hacer es… se habla de que cualquiera se puede inscribir en la encuesta, haya sido nombrado o no corcholata o suspirante. Entonces, lo que se tiene que hacer es fijar cuáles van a ser los procedimientos, las reglas, los tiempos según los cuáles se va a determinar esto. Hoy en día está sin definir, supongo yo y pienso, que en enero, febrero, marzo, no puede pasar de ahí, se tiene que tomar una decisión por parte del partido para determinar las reglas. Por ejemplo: ¿Hasta cuándo se va a permitir que estés en tu cargo si la encuesta es en agosto?

—¿Cuándo tiene que renunciar?

—Ahorita nunca, cuando quieras. Ese es uno de los temas, porque si no lo aclaras va a ser muy difícil separar la función de los recursos del Gobierno, de una secretaría de Estado, de tu campaña. Otra es, qué tipo de encuesta se va a hacer. Yo pensaría que cada quien tiene que nombrar a su representante y tienes que tener una empresa con la que sientas confianza, o por lo menos que no vetes a las personas que participan, como lo hice con Andrés Manuel en 2011, que cada quien tuvo su empresa, lanzamos cinco preguntas, contratamos una supervisora independiente, en fin. Entonces, en la medida en que haya acuerdo y respeto a las normas, reglas, disposiciones, sobre cómo va a ser la encuesta, garantizas que no va a haber una confrontación.

—¿De este proceso que ya arrancó el presidente López Obrador, quién es el candidato a vencer?

—Pues yo voy adelante en las encuestas, todas las que conozco que tienen seriedad, pues así lo apuntan, con diferentes grados. Entonces pues vamos a seguir manteniendo esa misma posición que está dada por el trabajo, más que por otra cosa.

—¿Es una cuestión de dinero, de qué depende?

—Yo creo que lo que gastas en una precampaña puede tener una influencia en conocimiento y tal vez algún grado de atención de algún grupo, pero no puedes sustituir tu conexión con el electorado.

—¿Está tan bien el país como nos dice el Presidente todos los días desde la mañanera?

—Yo creo que al país le va muy bien, hay muchos datos duros, es un país que tiene una disciplina fiscal impresionante, tienes un nivel de endeudamiento muy breve, si lo comparas con Estados Unidos, o Europa, América Latina. Y tienes una serie de avances: se está integrando el sistema de salud, las obras están avanzando, como Dos Bocas, el Tren Maya, y empieza a haber un flujo muy relevante de inversiones, de lo que denominamos nearshoring. Entonces todo eso en lo económico, que es una buena parte del tema. En términos políticos nuestra democracia es más estable que la de Estados Unidos hoy. Fíjate en los encabezados de la prensa en Estados Unidos: “Se salvó la democracia”, eso era como cuando en los 80 había elecciones en México. Todo eso son activos muy positivos para el país…

—Pero el Presidente hizo muchas promesas: Dos Bocas, la refinería, el Tren Maya. ¿Y si se va y no deja nada concluido?

—Pues ya terminó el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles)... bueno, las iniciativas sociales casi todas ya están, Adultos Mayores, los Jóvenes Estudiando, los Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, luego en la parte de infraestructura ya se terminó el AIFA, Tren Maya va en forma, y Dos Bocas ya está por iniciar pruebas el año que entra.

—¿Cuál es la estrategia con EU?

—Con Estados Unidos estamos en una muy buena etapa de relación, diría yo. Tenemos un nuevo sistema, por el Tratado, por el Entendimiento Bicentenario en Materia de Seguridad, incluso por Migración, en donde tenemos un acuerdo más hacia adelante, también eso nos acerca. El tema de garantizar las cadenas de suministros regionales. Y también tienes un sistema probado para tener paneles, antes Estados Unidos no tenía paneles, hoy en día si no estamos de acuerdo hacemos un panel. Es una forma de resolver las diferencias.

—No hay mucha información…

—Las diferencias más visibles en la relación bilateral son sobre comercio, o sobre inversiones, y veo que tienen un cauce predecible, o razonable, para llegar a acuerdos. Pero no ponen en crisis la relación bilateral.

Hace un paréntesis para explicar que para México en términos de seguridad la prioridad son las armas, y para Estados Unidos los precursores químicos. Durante el gobierno de Barack Obama se dan cuenta del tamaño del problema del fentanilo, dice Ebrard. Se volvió un analgésico muy común en todas las esquinas de Estados Unidos. Se empieza a morir gente por el fentanilo, algo no muy común con la cocaína. “Con cocaína no se te mueren miles”, señala el canciller. “Porque es muy adictivo”.

Ahora se están muriendo más, explica Ebrard. “Lo prohíbes, entonces no sabes qué les están dando. Los famosos laboratorios son unos tambos de plástico, sin ninguna medida de seguridad, de limpieza, de nada. Ni siquiera sabemos qué les ponen. Entonces suponemos que es un fentanilo ya muy degenerado. Entonces su letalidad va a crecer”.

Dice que México mandó a la Marina a controlar los puertos para frenar los precursores. Siguiente problema, son 72 precursores que funcionan en diversas industrias. Por ejemplo, en la de cosméticos utilizan 22. “No podemos prohibir todos esos precursores porque paralizas toda una industria”.

Del otro lado, México le pide a Estados Unidos frenar la venta de armas a los narcotraficantes mexicanos. “De 2020 a 2022 fueron aseguradas poco más de 40 mil armas producidas en Estados Unidos en México. ¿Cuántas crees que decomisaron ellos en su frontera? 355, de 40 mil. Entonces, por primera vez lo pusimos sobre la mesa, a ver, a ver, va a haber metas comunes, entonces tienes que hacer algo, como yo estoy haciendo con los precursores químicos”. El gobierno de este país quiere que se reduzca el flujo, creen que incluso la violencia disminuirá.

—¿Por qué los empresarios tienen una buena impresión de Marcelo Ebrard, a qué cree que se deba que piensen que con usted habrá un México diferente para ellos comparado con el de la 4T de ahorita?

—Por lo que ellos ya vivieron cuando yo estuve aquí en la ciudad. Acuérdate que hay una ventaja de estas contiendas, que los que estamos… Monreal fue gobernador y senador, como tu servidor, pues ya fui Jefe de Gobierno, la actual Jefa de Gobierno, todos los que estamos en esto hemos estado ya en funciones importantes, públicas, entonces ya eres evaluable. Ya no es lo que yo te diga, lo que se me ocurra ahorita.

“En enero, febrero, marzo, no puede pasar de ahí, se tiene que tomar una decisión por parte del partido para determinar las reglas”