Marcha en defensa del INE: el llamado para frenar la reforma electoral de AMLO

Creel rechaza que se califique de rateros a participantes de marcha en apoyo al INE

Fernando Merino | El Sol de México

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseveró que el no estar de acuerdo con la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), convocada el domingo 13 de noviembre, no es motivo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador lance calificativos como “corruptos” y “rateros” en contra de quienes participarán.

“Si no estamos de acuerdo en alguno de los temas de la política eso no quiere decir que seamos enemigos, que nos tengamos que descalificar, que tengamos que insultarnos, que tengamos que buscar el mejor apodo, el mejor insulto, la calificación más puntiaguda para dirigirnos los unos a los otros un Jefe de Estado Mexicano es un jefe que busca la concordia y no la discordia, que busca la unidad y no la división”, aseveró.

⬇️ Aquí toda la información

​