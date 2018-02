Margarita Zavala acusa de mitómano a Ricardo Anaya

La aspirante presidencial independiente, Margarita Zavala cuestionó la solvencia financiera de Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) para hacerse de un patrimonio millonario únicamente a partir de sus ingresos como funcionario.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre las acusaciones que han hecho en contra del panista y donde se habla de lavado de dinero por parte del abanderado presidencial de la coalición Por México al Frente.

En entrevista, luego de presentar su nueva imagen como aspirante presidencial, aseguró que no hay forma de que a la edad del exdirigente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, haya acumulado negocios millonarios.

“Yo he tocado muchos puestos públicos, en mi familia, e incluso en mi persona, y no alcanza para que a esa edad se esté metido en millones y millones de pesos… No alcanza a quien sólo se ha dedicado al servicio público”, dijo al presentar la imagen que la acompañará en la contienda electoral.

Antes, en su cuenta de Twitter, la exprimera dama aseguró que Ricardo Anaya es un mitómano, en referencia a lo que el candidato presidencial explicó a través de un video y sobre un presunto lavado de dinero en la compra de un terreno en Querétaro.

“Las mentiras de Anaya rayan en la personalidad múltiple. Es una pena que en el PAN se haya autoimpuesto un mitómano como candidato. Para todos los panistas yo seré una opción que defienda los valores que dieron vida a Acción Nacional”, escribió en su red social.

Respecto al lanzamiento de su nueva imagen, señaló que los valores serán su guía en el trabajo político.

"Llevaré un mensaje que apele a los valores en los que creo y que comparten millones de mexicanos honestos y trabajadores", afirmó la ex primera dama durante la presentación.

Recordó que escogió el día 27 de febrero fecha de nacimiento del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín de quien dijo ha sido su inspiración al igual que el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Vasconcelos, y utilizará los mismos colores del PAN.