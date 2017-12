Margarita Zavala condena feminicidios en Guerrero; promete que policías tomarán el control paulatinamente

La aspirante a candidata presidencial independiente Margarita Zavala, condenó los feminicidios ocurridos en Guerrero, a la vez que dijo a mujeres de esa entidad que las defenderá “porque sé cómo hacerlo”, y urgió a construir un Banco Nacional de Datos sobre Feminicidio y Violencia de Género, para generar estudios focalizados y mapas de riesgo, y así combatir de manera efectiva los crímenes contra mujeres.

Además criticó la actuación de las autoridades y destacó la necesidad de contar con un gobierno valiente que defienda a la población para “acabar con la cobardía que hemos vivido desde la autoridad”.

En recorrido por Ometepec, Guerrero, Zavala afirmó que el ex gobernador guerrerense y actual aspirante a diputado federal, Ángel Aguirre, representa el cinismo en su máxima expresión.

“Por aquí anda uno que quiere ser candidato y antes fue gobernador, que se llama Ángel y de ángel no tiene nada", señaló.

También, en el poblado de Cochoapa, Zavala instó a los habitantes a no dar un paso atrás ni permitir ninguna clase de retroceso. “Yo quiero que no nos dé miedo vivir en Guerrero, que no nos den miedo sus calles y carreteras”, comentó.

“Desde el gobierno de la República voy a hacer todo lo que legalmente es posible para defender a los hombres y las mujeres de mi país. Si para ello requiero al ejército, voy a usar al ejército y a la marina, porque además los he visto dar la vida por la patria”, agregó.

La aspirante presidencial dijo que las mexicanas y mexicanos deben saber que ella conoce bien el tema de seguridad y cuenta con la valentía para defenderlos.

“Voy a fortalecer las policías, no como ahorita que las tienen abandonadas, y fortaleciendo las policías paulatinamente, el ejército y la marina irá regresando a las actividades de siempre”, puntualizo.