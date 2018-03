Margarita Zavala presenta a su Consejo Político rumbo a las elecciones 2018

La aspirante presidencial a la República por la vía independiente, Margarita Zavala, presentó a los 10 integrantes de su consejo político de campaña, entre los que suma a tres exgobernadores panistas afines al calderonismo, funcionarios federales en ese régimen, legisladores y empresarios, mismos que, dijo la virtual candidata, le acompañarán en cuanto inicie esta fase electoral, el 1 de abril, para fortalecer su mensaje.

“Cada una de ellos son personas de valor y con valores, por todo su desempeño en pro del país son personas capaces de realizar el cambio en México, porque ellos no vienen por un puesto político, ellos vienen a trabajar en el cambio”, afirmó.

El equipo de apoyo político de la ex primera dama está compuesto en principio por Fernando Canales Carreón, exgobernador de Nuevo León; Eufrosina Cruz, diputada local en Oaxaca; Guadalupe Osuna Millán, exgobernador de Baja California y expresidente municipal de Tijuana; la poblana y ex diputada federal panista Miriam de Lourdes Arabian, que actualmente funge como regidora en Puebla; el senador y ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas; la activista y ex diputada federal Patricia Espinosa Torres; la ex directora de la ya extinta Conaculta, Consuelo Sáizar Guerrero; el empresario Juan Carlos del Río; la ex directora de Canal 22, Irma González Luna y quien fuera durante las elecciones de 2012 encargada de medios en la campaña de Josefina Vázquez Mota; y por último está el abogado y nieto del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, quien será el secretario técnico de Zavala.

Durante la presentación, Zavala subrayó que las 10 personas que integran su consejo, forman parte de su proyecto desde el inicio y los eligió debido a su capacidad, profesionalismo y amor a México.

Zavala explicó que su equipo está divido en tres partes y tendrán la labor de lograr estrategias para llevar su mensaje a todo país.