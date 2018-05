Margarita Zavala presenta su renuncia formal ante el INE

Esta madrugada de jueves, Margarita Zavala presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su renuncia formal a su candidatura independiente por la Presidencia.

En entrevista televisivia, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, confirmó que al una de la mañana llegó una carta de Zavala confirmando su renuncia a la candidatura independiente.

Política Margarita Zavala renuncia a candidatura presidencial

Detalló que Margarita tendrá que ratificar su renuncia esta tarde con el director de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados.

Margarita Zavala explicó que tomó la decisión de renunciar a su candidatura independiente a la Presidencia de la República antes del segundo debate porque ese espacio es para que la ciudadanía conozca a los candidatos y no un espectáculo público.

Reiteró su postura de dejar en libertad a quienes la apoyaban para que reflexionen su voto en una contienda electoral en la que había dejado de tener probabilidades.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, descartó que pida el voto a favor de algún otro candidato, pues “he sido muy clara, que retiro mi candidatura, lo que tengo en el centro es la libertad de quienes me apoyaban”.

"Que los candidatos hagan su tarea, con 45 días dejaré en libertad a la gente que me apoyaba para que puedan votar por quien quieran. No estoy dando ninguna instrucción la realidad que estoy vendo para que estén en libertadlos votantes, yo no soy de dar línea", indicó.

















Con información de Notimex