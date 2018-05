"No declino a favor de nadie", así se despide Margarita Zavala de elecciones presidenciales

Margarita Zavala anunció en redes sociales su retiro como candidata independiente a la presidencia de México, en donde aseguró que pudo superar las trabas electorales y de sus propios contrincantes, pero que tuvo que tomar la decisión de retirarse de la contienda.



Luego de que medios nacionales informaran que Zavala se retiraba de la contienda, la ex primera dama lo confirmó con un video en su Twitter, destacando que lo hacía "para dejar en libertad a sus colaboradores".

La política en nuestro país tiene una profunda carencia de ética, de dignidad y de valores que tenemos que superar.

Aseguró que México debe recuperar la dignidad en la política y que aún sin contar con spots publicitarios como sus contrincantes, lideró por algún tiempo las encuestas.

Insistió en que los partidos que se sometieron al presupuesto electoral "tienen más de 12 mil millones de pesos del dinero público para este año, tienen miles de spots a la semana en radio y televisión, y yo solo contaba con 23".

Reconoció que no había posibilidad de ganar, que era inviable por la condiciones de inequidad que se impusieron. Agradeció el esfuerzo de los que le brindaron su apoyo, desde coordinadores hasta voluntarios: he tomado la difícil decisión de retirarme de la contienda.



Quiero dejarles claro que no declino a favor de ningún candidato. A quienes pensaban votar por mí les digo 'voten en libertad, por quien ustedes quieran'.

Dijo que no ha negociado nada con nadie y que no se encontraba en la candidatura por cargos o poder, sino por el bienestar de México, e insistió en que no habrá manera de agradecer a todos los que creyeron en ella y en su proyecto, "seguiré luchando por un México de libertades para todos. Gracias México."

PAN y PRI sobre sus votos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), a través de sus líderes nacionales, invitaron a Margarita Zavala a integrase a sus respectivos proyectos, sin embargo la ahora excandidata dijo que no declinaría a favor de nadie.

Por su parte los candidatos de cada partido, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, fueron los primeros que utilizaron sus redes sociales para reconocer la renuncia de Margarita y expresar su sentir por su retirada de la contienda:

Mi mayor respeto y admiración a @Mzavalagc, mujer honesta, inteligente y congruente. Siempre contará con mi amistad y reconocimiento. Nuestra democracia se fortalece con su participación y valentía. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 16 de mayo de 2018

. @Mzavalagc, mujer valiente y de principios. Sus aportaciones al país, y en particular a esta contienda electoral, han sido muy valiosas. A ella y a su equipo, todo mi reconocimiento. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 16 de mayo de 2018

Política PRI y PAN quieren a Zavala en las campañas de sus candidatos

INE en aprietos por impresión de boletas

El Instituto Nacional Electoral (INE) indicó por la tarde que hasta que llegue el documento de la renuncia formal de Margarita Zavala, se tomará la decisión de qué hacer con el debate del domingo y las boletas electorales.



Sobre el debate aseguró que estarían analizando si simplemente suprimen los tiempos que le correspondan a Zavala o lo redistribuyen a los cuatro candidatos.

En cuanto al cambio de escaletas, será una decisión de la Comisión la cual sesionará este jueves, y la hora dependerá de en qué momento el equipo de Zavala entrega la notificación oficial.

Política Renuncia de Margarita Zavala pone en aprietos al debate y a la impresión de boletas