Margarita Zavala sostiene que detenciones de exfuncionarios no deben verse como venganza

En relación a la vinculación a proceso del ex titular de finanzas del Gobierno del Estado, Juan Melquiades Vergara, la aspirante a la candidatura presidencial por vía independiente, Margarita Zavala sostuvo que las detenciones de ex funcionarios deben verse como cuestión de justicia, no de venganza política.

Durante su visita a Quintana Roo aseguró que Roberto Borge Angulo fue uno de los “gobernadores más tristes, en términos de corrupción, del país”, que ahuyentó inversiones, e hizo mucho daño, incluso a la estructura de procuración de justicia.

“Por corrupto y corruptor debe estar en la cárcel; pero los delitos no los hizo solo, pues gente también fue usada para corromper y si estos se quedaron con un ‘cacho’ del botín, o no se lo quedaron, deben también ir a prisión”, dijo la también ex primera dama del país.

Por ello, la detención del ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, también debe ser visto como la acción de la justicia y “darle a cada quien lo suyo”.

Margarita Zavala aseveró que el periodo de precampañas que vivió el país fueron no sólo una simulación, sino incluso un “atentado a la inteligencia del mexicano”, pues se gastaron millones de pesos en supuestas contiendas internas inexistentes.

“Lo digo por Ricardo (Anaya), por López Obrador. ¿Había duda que sería él el candidato? Lo mismo con Meade, ¿alguien dudaba que él sería el candidato del PRI?, pero hicieron precampaña y gastaron millones”, aseguró.

La ex panista indicó que su propuesta es eliminar el financiamiento público a los partidos, porque ya se cuentan con suficientes herramientas tecnológicas para asegurar transparencia y evitar que domine un privado o se use una fuente ilícita.

Sobre las acusaciones de triangulación de recursos en la fundación de Ricardo Anaya, aseguró que estas dudas deben ser aclaradas, pues un aspirante presidencial debe tener honestidad probada y estos movimientos financieros generan sospechas.

Zavala Gómez del Campo dijo tener más de 900 mil firmas y necesitar tan solo 2 mil 800, que serán obtenida en los próximos días.

/afa