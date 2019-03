Mario Delgado duda de un complot de la oposición para cancelar sesión sobre reforma educativa

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, acusó que la impuntualidad de los diputados de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación no ha permitido sesionar el predictamen que echará abajo la Reforma Educativa.

Tras casi una hora de retraso, el diputado salió del edificio C, donde se citó a reunión a las comisiones y dijo que no se logró el quórum, pues de 66 diputados únicamente llegaron 26.

“Los diputados no llegaron puntuales. La cita era a las 8:00 y desafortunadamente no llegaron y no se completa el quórum… La impuntualidad no nos está dejando”, acusó el diputado.

Añadió que hubo dudas de Acción Nacional y del PRI de entrar al recinto legislativo.

“No he hablado con los coordinadores parlamentarios, pero al parecer consideraron que no había condiciones para que pudieran ingresar a la Cámara”.

Sin embargo, negó que se trató de un boicot: “Si ellos valoraron que no había las condiciones, pues no llegaron. Es de los días que había que llegar temprano y puntual. Confío en la buena fe de todos los diputados de las fracciones parlamentarias, lo que no confío es en su buena fe”.