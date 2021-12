Mario Delgado llama a impulsar juicio político contra consejeros del INE

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los legisladores de su partido a impulsar el juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa en el INE, el dirigente de Morena acusó a los integrantes de este órgano de obstruir la realización de la consulta para la revocación de mandato, por lo que están en una clara violación constitucional.

De acuerdo al morenista, los consejeros están haciendo algo que no es de su competencia que es atentar contra el artículo 29 de la constitución.

Acusó que ahora todos los consejeros de este instituto se han sumado a mantener el bloque conservador para que no se lleve a cabo la consulta de la revocación.

Además, exigió que le sean aceptados 547 millones 727 mil pesos de las prerrogativas del partido, pues "dicen que no tienen ingresos y al mismo tiempo sin ninguna justificación no quieren que les devolvamos al pueblo de México 547 millones de pesos, con eso queda más que exhibido que no son los consejeros y consejeras que necesitamos en nuestro país", mencionó.

Ante los medios mencionó que "no vamos a aceptar que por algún tecnicismo o pensamiento democrático, que nos digan que no, porque en la pasada sesión del INE intentaron prohibir esta devolución, no existe ninguna ley que lo impida. Es inadmisible que no permitan que un partido regrese recursos, exigimos al INE que acepte este cheque", concluyó el morenista.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que, ante la resolución del INE sobre la revocación de mandato, el partido combatirá legal y pacíficamente este fraude a la ley y atentado a la democracia, cometido por una camarilla de consejeros que una vez más demuestran sumisión a intereses ajenos al mandato constitucional.

"La defensa del PAN, PRD y MC a la triquiñuela jurídica del INE es una verdad desnuda que confirma la existencia de la Liga de la Justicia y Custodia que tiene como propósito central preservar las instituciones y personajes inmorales que con sutileza nos hacen creer que actúan en favor de la democracia y el bien de México, pero con sus acciones traicionan al pueblo", expuso el diputado federal.

Mier respaldó el anuncio que hizo el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, de presentar un recurso de queja ante la SCJN, así como la denuncia ante la FGR, y la Contraloría del INE por las probables responsabilidades administrativas y penales, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

Ignacio Mier afirmó que en el INE sobra dinero, pero "falta tantita vergüenza, mucha responsabilidad pública y bastante moral para hacer un esfuerzo de austeridad y ahorrar el 15 por ciento de su abultado presupuesto para organizar la consulta".

"Han decidido continuar con el esquema mediante el cual se manejaban antes de la llegada de la Cuarta Transformación, donde actuaban soterradamente, enmascarados en Pactos por México y en el supuesto consenso, con un objetivo central: salvar el modelo de negocios en que convirtieron nuestro país", manifestó.