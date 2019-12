Mario Delgado pide a Los Reyes Magos unidad para su bancada

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, adelantó que su deseo para el próximo año es que su bancada guarde la unidad y se mantenga firme, así como su partido.

En un encuentro con la prensa en la Cámara de Diputados, Delgado Carrillo señaló que en una lista de deseos a los Los Reyes Magos les pediría para el 2020 "unidad en mi bancada, en mi partido y en mi país".

En ese sentido subrayó que "sería un detallazó" que hubiera unidad en Morena, luego de los conflictos en los últimos meses por la pugna interna en la renovación de la dirigencia.

Por otra parte, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, como egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dijo que sí le preocupa la situación que está viviendo el instituto sobre las protestas estudiantiles derivadas de la muerte de la joven estudiante Fernanda por la supuesta demanda excesiva en el nivel académico.

Política Hacienda congela iniciativa de Mario Delgado sobre ISR

"Como ex ITAM, sí me preocupa la situación que está viviendo el instituto, me parece que se tiene que escuchar a los estudiantes y atender sus peticiones. Debe haber mucha atención por parte de las autoridades", e hizo votos para que no se repita en esa universidad ni en ninguna otra que un estudiante se quite la vida.

En otro ámbito, refirió que en la actual administración no hay cacería de brujas y la detención de Genaro García Luna y la eventual investigación que pudiera derivar contra el ex presidente Felipe Calderón, son determinaciones del gobierno de Estados Unidos.

Sobre las leyes que buscará que Morena impulse para el inicio del próximo periodo apuntó que este poder dará prioridad a la reforma constitucional para elevar a rango constitucional la pensión de adultos mayores; también la regulación del outsourcing y dijo que espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe la propuesta para modificar el financiamiento a partidos políticos mediante una iniciativa preferente.

Además, recordó que está pendiente el tema del fuero constitucional y en ella tendrán que presentarla nuevamente, así como de igual manera tendrán que presentar otra vez Financiamiento Agropecuario (Finagro), con la que buscarán financiar a todas las instituciones de crédito que apoyan al campo.

Finalmente, expuso en cuanto a las leyes de la legalización de la mariguana y el aborto que tendrán que esperar un poco más, pues ahora las prioridades todas las anteriores.