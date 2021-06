Mario Delgado pide denunciar coacción del voto

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo hizo un llamado a la población para denunciar “fechorías”, pues acusó que en los próximos días la oposición va a empezar a tratar de comprar el voto de los ciudadanos.

De gira por los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en el Estado de México, el presidente del partido oficialista dijo a sus simpatizantes que: “La única forma de sacar a los gobiernos de la corrupción del Estado de México es denunciando sus fechorías y malas prácticas; y claro, con un voto masivo para Morena”, aseveró.

Asimismo incriminó, sin dar pruebas, que en “estos días, los partidos de la mafia de la corrupción van a empezar a regalar de todo; acuérdense que no son sus recursos, sino de ustedes. Así que agarren todo, pero no suelten su credencial y salgan a votar sin miedo en estas elecciones, no podemos permitir que la violencia se apodere de nuestra democracia”, dijo Delgado.

En el municipio de Nezahualcóyotl señaló que la oposición “extraña sus moches”, pero aseguró que la gente ya definió que Morena es su elección y por eso, dijo que, “ahora estos partidos recurren a la guerra sucia, las mentiras y ahora a la intimidación, las amenaza, el uso de grupos violentos para meterle miedo a la gente y que no salga a votar”.

El también diputado con licencia, dijo a sus seguidores que va a pedir que la Guardia Nacional vigile las elecciones en esa región del Estado de México, para garantizar una jornada pacífica.

“Vamos a exigir que haya una jornada pacífica y alegre el próximo domingo y como no confiamos en estos delincuentes yo estoy seguro que nuestro presidente va a escuchar este grito de Chimalhuacán para garantizar elecciones libres, que llegue la Guardia Nacional", subrayó.

Durante el cierre de campaña de sus abanderados en el municipio de Chimalhuacán, Delgado se dejó ver con el diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales “El Mijis”, quien el pasado 28 de mayo fue hospitalizado por un conato de coma diabético, luego de que mantuvo una huelga de hambre con el activista Bryan LeBarón para exigir la liberación de Manuel Ramírez Valdovinos, un preso que presuntamente está encarcelado injustamente.

El dirigente de Morena mañana miércoles tiene programado acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia y se espera que más tarde viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua, al cierre de campaña de sus candidatos.