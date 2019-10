Mario Delgado secundará a Polevnsky si posponen renovación de dirigencia de Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado anunció que secundará a Yeidckol Polevnsky si la militancia de Morena decide posponer la renovación de la dirigencia hasta el 2020.

Después de revisar la agenda legislativa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, respetará la decisión de la líder nacional de Morena, sólo si actúa con honestidad y sin “manipulación” durante la organización de las asambleas regionales del partido, las cuales se llevarán a cabo este fin de semana.

“Yo estoy de acuerdo con lo que decida la dirigencia, siempre y cuando sea lo mejor para el partido, si esa es lo mejor decisión para cuidar el partido, entonces, lo vamos a apoyar”, aceptó en breve entrevista a medios.

Aunque ayer el aspirante a la presidencia nacional de Morena advirtió que, postergar el proceso interno podría generar desconfianza entre los morenistas, hoy sentenció que esa ya no es su decisión.

“Esa decisión no me corresponde a mí, pero sí les pido que sean muy responsables en la organización de las asambleas y que garanticen a la militancia su derecho a participar”, dijo.

Delgado Carrillo aseguró que el relevo partidista, no fue tema de conversación con el presidente, pero ya les recomendó que denuncien a los servidores de la nación que intervengan en las elecciones de Morena.

“Eso es algo que nos pidió incluso el presidente, que denunciemos a quien quiera meterse en ese proceso y no le corresponde”, afirmó.

No obstante, comentó que de su parte no hay denuncias y cuestionó a los órganos de dirección del partido que, si la Secretaría del Bienestar ya va a hacer público el Censo del Bienestar para evitar fraudes electorales, por qué ellos no publican el padrón de militantes, el cual sigue oculto por supuestas irregularidades.

“Otra de verdad es una gran paradoja que se estén jaloneando el padrón, cuando el gobierno de la República va a ser público el Censo del Bienestar, para terminar para siempre con la manipulación política en los programas sociales”, opinó.

Asimismo adelantó a la cúpula de Morena que, “el lopezobradorismo es mucho mayor que la militancia de Morena”, y deben confiar en la recomendación del presidente de la República: consultar a la gente mediante encuesta sin miedo.