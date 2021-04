Mario Delgado va a Palacio Nacional en medio de polémicas con Salgado y Morón

Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, acudió esta tarde a Palacio Nacional para reunirse con el consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra.

“Vine a ver al consejero”, fue la lacónica declaración que dio sin detallar pormenores del encuentro ni querer extenderse en los temas tratados en la reunión.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró un exceso lo que aprobaron los magistrados del TEPJF, "es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana", expresó el mandatario durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sin embargo, advirtió que ese fallo, que calificó como arbitrario, conlleva un componente adicional, "es un acto de provocación".

"Lo que quieren es subvertir el orden, legal, la paz, la tranquilidad; entonces no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia", pidió.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias